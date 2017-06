Schüler machen Musik in der Heilandskapelle

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) An diesem Donnerstag findet das nächste Konzert der Reihe "Sommer in der Heilandskapelle" statt. Ab 17 Uhr werden Schüler der Freien Waldorfschule musizieren. Neben instrumentalen Einzelbeiträgen gibt es Kammermusik in unterschiedlichen Formationen. Das Streichorchester der Schule (Leitung: Regine Daniels-Stoll) wird zum ersten Mal auftreten.