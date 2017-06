Faustkämpfer des BC Fürstenwalde verlieren in Berlin

artikel-ansicht/dg/0/

Bei den Kadetten wusste der Fürstenwalder Timothey Böhme gegen Jerome Wolf (SV Bischofswerda) durch seine kämpferische Qualitäten zu überzeugen, unterlag dem Sachsen, der die größere Reichweite besitzt, aber einstimmig nach Punkten.

Knapp war die Niederlage des jungen Isnaur Alinkhanov gegen den Lichtenberger Achmed Gadaborschev. Das Urteil hätte auch anders lauten können. Ebenso arg wurde der Berliner Heimvorteil beim Fight von Alexander Lich gegen Adym Katciev strapaziert. Und auch Ibragim Martazanow unterlag Wahan Yeghiazaryan, Bronzemedaillengewinner bei den Deutschen Meisterschaften der Kadetten, recht knapp. Alle Vergleiche mit den Lichtenbergern waren Revanchekämpfe des Staffelvergleichs im März in Hangelsberg, bei dem durchweg die BC-Boxer siegreich geblieben waren. Diesmal nun also die Berliner Erfolge - "ausgleichende Gerechtigkeit", waren sich die Berliner und Fürstenwalder Trainer einig.

Derweil ist Mohammad Akrami aus der Trainingsgruppe von Eckard van den Brandt an der Eliteschule des Sports in Frankfurt (Oder) aufgenommen worden. Aus Afghanistan nach Deutschland gekommen, lebt Mohammed seit einigen Jahren im Fürstenwalder Wohnheim für unbegleitete jugendliche Flüchtlinge. Vor zwei Jahren fand er den Weg zum Box-Club 05, wo er unter den Fittichen von Renee Freyer und Eckhard van den Brandt schnell Fortschritte machte. Die Trainer zeigten dem heute 16-Jährigen auf, was man mit Willen und Ehrgeiz erreichen kann. Fortan trainierte Mohammad noch fleißiger und empfahl sich nicht nur durch seine jüngsten Leistungen bei diversen Wettkampf-Sparrings-Wochenende in Frankfurt, sondern vor allem auch durch seine Persönlichkeit für eine Aufnahme an der Sportschule, wo er eine achte Klasse besucht.

Unterdessen richtet sein Verein am letzten Juni-Wochenende die Offenen Kreismeisterschaften aus. In der EWE-Sporthalle in der Frankfurter Straße werden am Sonnabend, 24. Juni, ab 15 Uhr und tags darauf ab 10 Uhr Kämpfe aller Alters- und Leistungsklassen mit Teilnehmern aus verschiedenen Bundesländern sowie erstmals aus Tschechien zur Austragung kommen.