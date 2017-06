Stellvertreterin berufen

artikel-ansicht/dg/0/

Tauche (MOZ) Mandy Böhme ist auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung in Tauche einstimmig zur stellvertretenden Wahlleiterin berufen wurden. Damit löst sie Regina Klawunn ab, die Ende Juni in Altersteilzeit geht. Wahl- und Hauptamtsleiter Rainer Müller richtete an sie Worte des Dankes: "Mit großem Engagement und fachlicher Kompetenz" habe sie seit den 90er-Jahren mehrere Wahlperioden begleitet. Mandy Böhme ist als Sachbearbeiterin für den Bereich Kita/Schule in der Gemeinde zuständig und hilft als Vertretung im Einwohnermeldeamt aus. "Sie hat die nötigen Kenntnisse", so Müller.