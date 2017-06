Sprach-Werk eröffnet am Marktplatz Grünheide

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Die Kommunikations- und Bildungsmanagerin Christine de Bailly will Am Marktplatz 7 in Grünheide ein Zentrum für Kommunikation eröffnen. Sprach-Werk ist der Name des Büros. "Krisenbewältigung, Stress auf Arbeit oder in der Familie, Liebeskummer, aber auch kleine Dinge wie die Frage, wie ich als Hartz-IV-Empfänger das Geld für einen Familienurlaub zusammenbekomme", beschreibt Christine de Bailly die Themen-Palette.