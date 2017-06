Kita erhitzt erneut die Gemüter

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Harmonie sieht anders aus: Erst hatten sich die Besucher, insbesondere die Eltern, bei der Einwohnerversammlung zum Kita-Neubau in Lüdersdorf dankbar und versöhnlich gezeigt. Nun kochte das Thema in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung erneut hoch.

Es waren mahnende und zeitgleich versöhnliche Worte, mit denen die Lüdersdorfer Ortsvorsteherin Stefanie Will das Thema Kita-Neubau ansprach: "Ich möchte noch einmal sagen, dass die Dankbarkeit bei der Einwohnerversammlung spürbar war und mich positiv gestimmt hat", sagte Stefanie Will rückblickend auf die Veranstaltung in der Lüdersdorfer Kirche vergangene Woche. "Ich bin immer noch der Meinung, dass viele Informationen früher hätten kommen sollen und ich weiß nicht so recht, wie ich nun damit umgehen soll", sagte Stefanie Will und bat die Stadt Wriezen, "diese Transparenz auch in den weiteren Bauphasen aufrechtzuerhalten".

Bürgermeister Uwe Siebert (parteilos) sowie Bau- und Ordnungsamtsleiter Karsten Ilm hatten die Pläne für den Bau für die Stadtverordneten in der jüngsten Sitzung noch einmal vorgestellt.

Gerhard Dewitz (SPD) stellte daraufhin den bisherigen Informationsfluss zwischen Stadtverwaltung und Stadtverordnetenversammlung infrage. "Seit einer Viertelstunde weiß ich nun, was für ein Gebäude eigentlich gebaut werden soll", kritisierte er. "Ich bin nicht gegen die Kita, aber ich hätte mir diesen offenen und transparenten Beitrag früher gewünscht", fügte er hinzu.

Für den nun angestrebten Zeitplan bis Ende Dezember müssten Eltern, Bauträger und Abgeordnete "sehr viel Optimismus aufbringen", so Dewitz, der für diese wiederholte Aussage aus dem Gremium zermürbte Blicke erntete. "Es ist so", bekräftige er und bemängelte eine intransparente Verfahrensweise, durch die den Abgeordneten zu wenig Informationen seitens der Stadt zur Verfügung gestellt würden.

Dieser Kritik entgegnete Bürgermeister Uwe Siebert, indem er seinen Platz verließ und auf die hinteren Plätze im Ratssaal zusteuerte. "Wenn Sie diese Worte nicht ertragen können, dann müssen Sie gehen", sagte Gerhard Dewitz und fügte unverblümt hinzu: "Wir müssen Sie auch ertragen, Herr Bürgermeister". Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Skor (SPD) ermahnte Gerhard Dewitz daraufhin zur Sachlichkeit und Uwe Siebert begab sich wieder an seinen Platz.

Auch auf die geplante Anzahl von 80 Kita-Plätzen ging Dewitz ein. "Was ist, wenn wir diese Platzanzahl nicht ausschöpfen? Was ist dann mit den Geldern?"

Reiko Heinschke (CDU) entgegnete: "Herr Dewitz, ich muss Sie fragen, wo Sie das vergangene halbe Jahr gewesen sind?" Alle drei der Wriezener Kitas sind zu fast hundert Prozent ausgelastet, so der CDU-Fraktionsvorsitzende. "Wir brauchen einen Puffer, sonst sind die Entwicklungspotenziale für ein Wriezen mit mehr als 8000 Einwohnern nicht gegeben."

Auch Bürgermeister Uwe Siebert widersprach Gerhard Dewitz: "Es ist einfach nicht wahr, dass Sie heute das erste Mal von dem Neubau hören." Die Informationen waren bereits einmal im öffentlichen Teil einer Bauausschusssitzung vorgestellt worden. Dies bestätigte auch der Bauausschussvorsitzende Wolfgang Skor. "Wenn Sie die Informationen nicht bekommen haben, dann muss die Kommunikation in Ihrer Fraktion anders werden", sagte Uwe Siebert in Richtung SPD-Fraktion.

"Die Kita ist im Bau- und Bildungsausschuss ständig Thema", reagierte SPD-Fraktionsvorsitzende Jutta Werbelow. "Es geht uns vielmehr darum, Akteneinsicht zu bekommen", so Jutta Werbelow und forderte den Bürgermeister auf, den Fraktionen die Unterlagen für das Bauvorhaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.