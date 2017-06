Käferalarm im Neuzeller Klostergarten

artikel-ansicht/dg/0/

Neuzelle (MOZ) "Lust am Garten" heißt es am Sonnabend in Neuzelle. Von 12 bis 15 Uhr wird ein Schwarm von langbeinigen Insekten und Käfern die Spielwiese des Klostergartens erobern. "Pille" der Skarabäus, ein Mistkäfer seines Zeichens, der immer eine wunderschöne Dungkugel vor sich herrollt, ist dann dabei. Genau wie "Ssssibell" die Wasserlibelle, die durch die Lüfte surrt, und "Mantis" die Gottesanbeterin, die alienhaft umherstakst, teilt die Stiftung Stift Neuzelle mit.