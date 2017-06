Kreisjugendring wählt neuen Vorstand

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Die Vertreter der 14 Mitgliedsorganisationen des Kreis-Kinder- und -Jugend-Rings Märkisch-Oderland (KKJR) haben einen neuen Vorstand gewählt. Die seit zwei Legislaturperioden im Vorstand aktiven Andreas Raböse (Jugendförderverein Chance) und Stefan Döbrich (Jugendwerkstatt Hönow) traten nicht mehr an.

Der scheidende Vorsitzende Andreas Raböse resümierte die schwierige Situation des Vereins bei seiner Amtsübernahme und blickte nun auf einen gut aufgestellten und vernetzten Verein.

Der neue Vorstand: Sandra Schmidt (Stephanus Stiftung), Johannes Köckeritz (Jugendwerkstatt Hönow), Heike Hundertmark (Oderlandkids) und Benny Zahn (Kreissportbund).Damit sieht sich der Dachverband im Landkreis gut vertreten.

Nächste Aufgaben sieht der KKJR in der Stärkung von Beteiligungsprozessen der Kinder und Jugendlichen in den Gremien, in denen über ihre Belange entschieden wird.