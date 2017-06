Viertägiges Programm für Senioren

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Rahmen der 24. Brandenburgische Seniorenwoche, die unter dem Motto "Für ein lebenswertes Brandenburg - solidarisch, mitbestimmt, aktiv" steht, findet in Frankfurt ein viertägiges Programm statt. Ein Höhepunkt wird die Eröffnungsveranstaltung am 12. Juni, ab 15 Uhr, im Haus "Oderblick" der Volkssolidarität. Der Vorsitzende des Seniorenbeirats Frank Mende und Oberbürgermeister Martin Wilke werden zu aktuellen Aufgaben, Chancen und Herausforderungen der Seniorenpolitik sprechen und besonders aktive Senioren aus Frankfurt und Slubice für ihre Tätigkeit auszeichnen.

Tags darauf lädt die Deutsch-Polnische Seniorenakademie um 15 Uhr zu ihrer Abschlussveranstaltung in das Collegum Polonicum in Slubice ein. Der 14. Juni steht dann ganz im Zeichen der Bewegung, wenn um 15 Uhr im Stadion in Slubice das deutsch-polnische Seniorensportfest stattfindet.

Den Abschluss der Seniorenwoche in der Oderstadt bildet am 15. Juni der traditionelle Aktionstag "Helfende Hände". In der Zeit von 10 bis 16 Uhr informieren insgesamt 53 Anbieter im Außenbereich des Spitzkrug Multi Centers (SMC) über die Themen Gesundheit, Sicherheit, Fitness, Mobilität, Wohnungsanpassung, Steuern, Pflege und Betreuung sowie kulturelle Angebote für Senioren. Präsentiert werden Angebote an ambulanten, stationären und anderen Hilfen in Frankfurt, die Senioren den Alltag erleichtern. Ziel ist es, zu zeigen, dass auch im höheren Lebensalter ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden möglich ist.

Am Stand der Verkehrswacht können sich Besucher zum Thema "Mobil und Sicher im Alter" informieren. Die Präventionsberater der Polizei geben Tipps zu Fragen der Sicherheit zu Hause und wie man Betrüger entlarven und sich vor ihnen schützen kann. Hinweise zur Nutzung von Feuerlöschern oder Rauchmeldern gibt es am Stand der Feuerwehr. Zum Rahmenprogramm gehören auch ein Auftritt des Chors "bella musica" er Volkssolidarität, eine Modenschau der Modelgruppe XXL des Hauses der Begegnung und ein Programm mit den Kindern der Kita "Am Sonnensteig.

Im Rahmen des 12. Aktionstages "Helfende Hände" findet auch der Selbsthilfetag der Kontakt- und Beratungsstelle für Selbsthilfegruppen Frankfurt statt. Am Stand des Hauses der Begegnung stellen Mitglieder der etwa 60 Selbsthilfegruppen ihre Aktivitäten vor.