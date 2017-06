Mehr Platz in der Umkleide

artikel-ansicht/dg/0/

Finowfurt (MOZ) Der Spatenstich für den Beginn der Bauarbeiten liegt gerade einmal einen Monat zurück und schon wurde in Finowfurt Richtfest gefeiert. Wenn alle mit anpacken, geht es eben schnell voran und so nimmt der Erweiterungsbau der Feuerwehr in der Biesenthaler Straße Form an. Das Vorhaben wurde vom Feuerwehrförderverein Florian Finowfurt geplant, realisiert und finanziert. Es umfasst ein Investitionsvolumen von rund 40 000 Euro. "Die Notwendigkeit des Anbaus ergab sich aus der akuten Platznot im Umkleidebereich", so Ortswehrführer Volker Rutte, der nach dem Richtspruch von Zimmermann Marco Schuba symbolisch einen Nagel ins Gebälk schlug. Er dankte allen Beteiligten, die den Ausbau ermöglicht hatten und der Gemeinde für ihr Entgegenkommen. Zu den zahlreich erschienen Gästen zählte auch Finowfurts Ortsvorsteher Wilhelm Westerkamp, der sich über den gelungenen Bau ebenfalls sehr zufrieden zeigte. Der Anbau soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden.