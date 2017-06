Bahnen voller Fahrräder

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Das Pfingstwochenende sorgte für volle Wagen auf der S-Bahnlinie S 1 und beim Regionalexpress RB 12 (derzeit Ersatzverkehr zwischen Löwenberg und Oranienburg). Beide Bahnen werden derweil als Ersatz genutzt, weil der Regionalexpress RE 5 zwischen Oranienburg und Berlin-Gesundbrunnen ausfällt. Grund dafür sind die Bauarbeiten am Karower Kreuz. Wegen Bauverzögerungen dauert die Sperrung noch acht Tage länger - bis zum 14. Juni. Weil jetzt viele Ausflügler und Urlauber mit Fahrrädern unterwegs sind, wird es in den Abteilen oft eng. Der von der Bahn bereitgestellte Schienenersatzverkehr transportiert dagegen überwiegend heiße Luft. In viele Bussen ist kein einziger Fahrgast unterwegs. Offenbar gilt die S-Bahn zwischen Oranienburg und Gesundbrunnen als bequemer. Für die Strecke benötigt der RE 5 20 Minuten, die S 1 ist 15 Minuten länger unterwegs. Pendler, die auf dem Abschnitt täglich zweimal unterwegs sind, kommen während der Sperrung pro Woche also auf zweieinhalb Stunden zusätzliche Fahrtzeit.