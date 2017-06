Zum Dorffest erstrahlt die Schulscheune

artikel-ansicht/dg/0/

Grunow-Dammendorf (MOZ) Das Dorffest der Gemeinde Grunow-Dammendorf an diesem Wochenende findet im Rahmen der Brandenburgischen Landpartie in Grunow statt. Eröffnet wird es am Freitagabend, 19 Uhr, in der Kirche des Ortes mit dem Gospelschor Heavenly Voices. Am Sonnabend folgt in und um die Kirche herum ein bunter Familienspaß. Los geht es um 14 Uhr mit einem kleinen Umzug. Um 14.15 Uhr heißt es Countrytime mit Peer Reppert, und eine Stunde später tritt das Mixdorfer Schlaubegetümmel auf. Um 15.45 Uhr folgt der Schlagerexpress. Für alle, die nicht genug bekommen können, geht es um 19.30 Uhr weiter mit dem Tanz zur Landpartie.