Prekäre Situation in Nord

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Stadtverordnetenversammlung wird am Donnerstag aller Voraussicht nach die Umsetzung des Integrierten Entwicklungskonzept (IEK) "Soziale Stadt Nord" 2017 beschließen. Die Fachausschüsse hatten es einstimmig angenommen. Zwar hatte es in der Debatte - zuletzt im Stadtentwicklungsausschuss - vom BFZ und von der Linken Kritik gegeben, dass das IEK nur für Nord gilt, obwohl man die Probleme auch in Süd und Mitte habe. Woraufhin Fachbereichsleiter Christfried Tschepe unter anderem erklärte, man könne nicht die ganze Stadt zum Problemgebiet erklären. "Dann hätten wir ein Begründungsproblem", meinte auch Jens Hoffrichter (CDU). Man solle erst mal Nord in Potsdam durchbringen und sich dann die Situation in Mitte und Süd ansehen.