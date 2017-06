27 Oberschüler gehen in die Politik

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Am Donnerstag begeben sich 27 Oberschüler aus Klosterfelde in die Rolle von ehrenamtlichen Kommunalpolitikern und erfahren so, was es bedeutet, kommunale Entscheidungen treffen zu müssen. In einer gespielten Gemeindevertretersitzung unter Leitung des Vorsitzenden der Wandlitzer Gemeindevertretung, Uwe Liebehenschel (CDU), sowie mit Unterstützung von Bürgermeisterin Jana Radant werden die Jugendlichen in vier (fiktiven) Fraktionen über Themen wie freies Wlan an der Schule oder den Bau eines Hundeparks debattieren und entscheiden.