Sonderposten ab Ende August

Eberswalde (MOZ) Für Ende August kündigt die Thomas Philipps GmbH & Co. KG die Eröffnung eines Sonderpostenmarktes in Eberswalde an. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bissingen (Niedersachsen) hat damit begonnen, den früheren Max-Bahr-Baumarkt am Kupferhammerweg umzubauen.

Keine Einwohnerversammlung in Eberswalde verging, ohne dass nach dem Stand des Vorhabens gefragt wurde, der schon seit März 2014 leerstehenden Immobilie neues gewerbliches Leben einzuhauchen. Die Angst vor einer Ruine in Bahnhofsnähe war auch bei den Volksvertretern groß. Immer wieder gab es in der Öffentlichkeit und in der Stadtpolitik Zweifel an der Absicht des Investors, sich mit einer Filiale in Eberswalde niederzulassen. Dazu trug bei, dass durch die Vertreter der Rathausspitze nach Rücksprache mit dem Unternehmen mehrfach neue Eröffnungstermine genannt wurden. "Das ist ja wie beim BER", war in der Barnimer Kreisstadt häufiger Skepsis zu vernehmen. Zuletzt hatte es geheißen, dass der Markt im ersten Quartal 2017 in Betrieb genommen werden sollte. Jetzt gibt es erstmals eine direkte Wortmeldung aus dem Unternehmen, die alle Befürchtungen, die Thomas Philipps GmbH & Co. KG werde ihre Eberswalder Pläne doch nicht weiterverfolgen, in den Bereich unbegründeter Spekulationen verweist. "Aktuell können wir mitteilen, dass wir den Sonderpostenmarkt in Eberswalde zwischen dem 7. und 18. August einräumen und vermutlich in der Woche vom 21. bis 25. August eröffnen werden", sagt Ulrich Bremer, der bei dem Sonderpostenmarkt-Betreiber aus Niedersachsen als Objektmanager arbeitet.

Der Unternehmensvertreter verweist darauf, dass es vom ersten Tag an "eine hervorragende Zusammenarbeit mit den Genehmigungsbehörden, allen voran mit der Stadt Eberswalde" gebe. "Wir waren seit Juni 2015, als wir uns zu unserem Engagement am ehemaligen Baumarkt entschlossen haben, in keiner Woche untätig", hebt Ulrich Bremer hervor. Allerdings seien wegen der Dimension des Projektes umfangreiche Vorarbeiten erforderlich gewesen, die Außenstehende kaum oder gar nicht wahrnehmen konnten, und von denen nicht immer festgestanden habe, wie lange sie dauern würden. Unter anderem sei die knifflige Aufgabe zu lösen gewesen, die bisher 4000 Quadratmeter große Verkaufsfläche bau- und medientechnisch so aufzuteilen, dass die Thomas Philipps GmbH & Co. KG maximal 2500 Quadratmeter selbst zu nutzen brauche. "Inzwischen haben die Umbauarbeiten begonnen, derzeit wird gemalert", teilt der Unternehmenssprecher mit.

Auch dieser Baufortschritt vollzieht sich nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit: Das Areal ist nach wie vor von einem Zaun umstellt, der Unbefugten den Zugang erschwert. Die hohen Fenster des ehemaligen Max-Bahr-Baumarktes sind von innen mit Folien beklebt, auf dem verwaisten Parkplatz wurde das Unkraut entfernt.

Zur Höhe der Investitionen in Eberswalde macht der Objektmanager keine Angaben. Die Thomas Philipps GmbH & Co. KG hatte Grundstück und Gebäude komplett erworben - und gibt den von ihr nicht benötigten Teil des Marktes an einen weiteren gewerblichen Nutzer ab.

Noch steht der 34 Meter hohe Werbeturm, mit dem weithin sichtbar und irreführend für Max Bahr Reklame gemacht wird. "Wir werden die Anlage einkürzen und für unsere Zwecke umgestalten", kündigt Ulrich Bremer an. In der Region betreibt das Unternehmen bisher Sonderpostenmärkte in Basdorf, Meyenburg bei Schwedt und Letschin.