Ian Anderson und Albert Hammond live

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Veranstalter des ersten Frankfurter Rockfestivals haben alles richtig gemacht: Die Wettervorhersagen prophezeien momentan für Freitagabend Regen - da das Festival aber aus dem Freien in die Messehalle 1 verlegt worden ist, werden die Besucher ihre Rock-Idole im Trockenen feiern können. Mehrere Tausend Rockfans werden in zwei Tagen erwartet, um Ian Anderson und sein Jethro-Tull-Projekt, Albert Hammond und Hello live zu erleben und zu feiern. Und noch bis Freitag, 18 Uhr, können sich alle, die noch keine Eintrittskarte haben, diese beim MOZ-Ticketservice in Frankfurt kaufen. Danach ist dann aber immer noch nicht Schluss, denn auch an der Abendkasse auf dem Messegelände wird es noch Karten zu kaufen geben.