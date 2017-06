Müller setzt Besuch in Kiew fort

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) setzt am Mittwoch seinen Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew fort. Auf dem Programm steht ein Treffen mit der Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Parlament, Hanna Hopko. Außerdem hält Müller an der Nationalen Universität Mohyla-Akademie einen Vortrag vor Studenten, bevor er am Abend zurück nach Berlin fliegt. Müller weilt auf Einladung von Kiews Oberbürgermeister Vitali Klitschko in der Ukraine, um die Beziehungen beider Hauptstädte zu vertiefen. Am Dienstag hatte Müller auch den ukrainischen Ministerpräsident Wladimir Groisman getroffen.