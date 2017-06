Pendler wissen nicht wohin

artikel-ansicht/dg/0/

Hanna Thürkow und Frank Keller kennen sich vermutlich nicht. Aber beide haben ein gemeinsames Problem: Parkplätze rund um den S-Bahnhof Hoppegarten. Die Neuenhagenerin pendelt täglich nach Berlin zur Arbeit. Sie schreibt: "Mit Beginn der Bautätigkeiten rund um Brücke und Gleise wurden diese zusätzlichen Parkplätze wesentlich eingeschränkt, neben den umfangreichen Parkverbotsbereichen nutzen auch die Bauarbeiter die Fläche, um ihre Autos zu parken. Heute früh blockierte gleich noch ein riesiger Lkw mit Schienenteilen große Bereiche dieser Fläche. Ein kleiner Lichtblick war bisher die Ausweichmöglichkeit in der Seitenstraße zum Bahnhof (sie führt vom Bahnhof zu ALDI). Als ich diese Ausweichmöglichkeit ansteuerte, musste ich feststellen, dass auch diese komplett gesperrt war - wahrscheinlich, da die Gemeinde aktuell auch die Parkanlagen bauen lässt", schreibt die junge Frau, die sich ironisch sehr herzlich bei der Gemeinde für die unkoordinierten Bauarbeiten bedankt.

Frank Keller ist Landwirt und hat in der Virchowstraße eine große Fläche gepachtet, die er als eine Art Ersatz für den geschlossenen Kinderbauernhof Kuhmuckel betreibt. Nandus, Ziegen, Schafe, Hühner und Meerschweinchen tummeln sich da. Diese Straße gehört hälftig Neuenhagen und hälftig Hoppegarten und grenzt an das sogenannte KWO-Gelände. Und seit er dort arbeitet, stellt er immer wieder fest, dass es zu Problemen kommt. Denn direkt an seiner Pachtfläche befindet sich eine enge Kurve, die beidseitig beparkt wird. "Das sind die Pendler, die bis hierin ausweichen. Es wird irgendwann mal zu einem Unfall kommen", sagt er. Frank Keller hat einen Antrag gestellt, dass das Parken in diesem Bereich eingeschränkt wird. Da er um die Sorgen der S-Bahnfahrer weiß, hat er gleichzeitig auch einen Vorschlag gemacht, wie deren Problem zu beheben sei. So ist relativ zu Beginn auf diesem Teil der Virchowstraße (siehe Foto) ein Abschnitt mit Halteverbotsschildern versehen worden. "Man müsste nur die Schilder demontieren und schon würden dort 30 bis 40 Autos Platz finden", sagt er.

Doch er kämpft gegen Windmühlen. Angeblich sei eine Veränderungssperre, die die Gemeindevertreter für das KWO-Gelände beschlossen haben, schuld. Doch das verneint Bürgermeister Karsten Knobbe: "Die Veränderungssperre hat hiermit nichts zu tun. Das Straßenverkehrsamt hat im Ergebnis die Veränderung abgelehnt, da es zu keiner Veränderung der Verkehrsströme kommen wird und verkehrswidriges Verhalten (was die StVO bereits regelt) keine Grundlage für eine Anordnung von Verkehrsschildern sein kann. Im Ergebnis ist es zur ähnlichen Auffassung gekommen wie mein Fachbereich. Die Abwägung wird aber nicht von uns vorgenommen, sondern von Strausberg", schreibt er.

Die MOZ fragte bei Uwe Wähner vom Straßenverkehrsamt nach. Er schreibt: "Die Problematik des ruhenden Verkehrs wurde im Frühjahr dieses Jahres bei einem Ortstermin besprochen. Hierbei ging es aber vor allem um das Parken der Pendler ... Aus unserer Sicht gibt es hier keinen zwingenden Handlungsbedarf."

Für Keller ist klar, dass hier die Verantwortlichen einfach die Augen vor den Tatsachen verschließen. "In einigen Jahren sollen im Gruscheweg weitere rund 850 Menschen leben. Von denen werden auch viele die S-Bahn nutzen. Wo die dann noch parken sollen, ist mir ein Rätsel." Hanna Thürkow wird wohl eine der vielen Suchenden sein.