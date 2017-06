artikel-ansicht/dg/0/

Finowfurt (MOZ) Pfingsten trafen sich die Modellbauer in Finowfurt zum mittlerweile dritten Mal. Und diesmal durften auch wieder die "Großen" in die Luft - Flugzeugmodelle mit einem Gewicht bis zu 25 Kilogramm, die einen imposanten Anblick bieten.

Mit dem Ostfahrzeugtreffen, das gerade mit großem Erfolg über die Bühne gegangen ist, und dem Race 61-Road Runners Paradise Ende Juni hat das Luftfahrtmuseums in Finowfurt zwei überaus erfolgreiche Veranstaltungsformate vorzuweisen, die regelmäßig viele tausend Besucher anziehen. Mit dem "Modell-Universum" haben die Organisatoren seit 2015 ein weiteres attraktives Angebot hinzugefügt, das den beiden Erstgenannten in nichts nachsteht.

Vertreten waren nahezu alle gängigen Modellsparten. Für die Schiffsvorführungen wurde sogar eine Wasserfläche angelegt. Es gab Eisenbahnen, ein breites Spektrum an Fahrzeugen sowie Spezialmaschinen zu bestaunen. Alles selbstverständlich en miniature, wenngleich sich manche Modelle schon recht beeindruckend ausnahmen.

Eckhard Holtzmann aus Angermünde präsentierte stolz seine Modelldampfmaschinen. Unter anderem waren bei ihm auch die Miniaturnachbildung eines Stirling-Heißluftmotors und eine kleine Maschinenhalle zu entdecken, die an den großväterlichen Betrieb, der im Jahre 1906 gegründet wurde, erinnern sollte. Holtzmann betreibt noch heute selbst ein Pumpentechnikunternehmen.

Enrico Müller aus Berlin zeigte hingegen ferngesteuerte Lkw-Modelle, an denen sich der zwölfjährige Max schon als recht geschickt erwies. Martin Hilse aus Berlin brachte seine YAK 55 M in die Luft. Der Maschinenbauingenieur hatte das imposante Flugzeugmodell im Winter aufgebaut und entlockte ihm am Himmel einige beeindruckende Flugmanöver. Eine Thunderbolt P-47 brachte Till Kluge aus Zinndorf an den Start.

Mit dem Modellbauuniversum wollen die Organisatoren vom Luftfahrtmuseum möglichst vielen Hobbyenthusiasten eine Gelegenheit bieten, die Ergebnisse ihrer Arbeit einem breiten Publikum zugänglich zu machen.