Biber verursacht Straßensperrung

Eisenhüttenstadt (MOZ) Swen Lehmann aus Siehdichum ärgert sich - und das schon seit mehreren Wochen. Denn die Landesstraße 37 zwischen Esso-Tankstelle und Pohlitzer Mühle ist seit mehreren Wochen auf einem kleinen Abschnitt halbseitig gesperrt. Der Radweg sei in diesem Bereich sogar komplett dicht, so dass die Radler auf die vielbefahrene Landesstraße ausweichen müssen. Was ihn besonders ärgert: "Bisher hat sich dort nichts getan."

Das stimmt nicht ganz. Denn bevor etwas getan werden kann an der Stelle, sind umfangreiche Untersuchungen erforderlich, so wie am Dienstag. Danny Knedler, Leiter der Straßenmeisterei in Eisenhüttenstadt, in deren Zuständigkeitsbereich der Straßenabschnitt fällt, erklärt, dass ein Biber für die Sperrung verantwortlich ist. Der hat in den vergangenen Monaten in den Straßendamm Wohnbauten gegraben. Die Folge: "Im Bereich des Radweges hat es Einbrüche gegeben", erklärt Danny Knedler. Auch im Bereich eines Wasserablaufs auf der Straße sind Ausspülungen zu verzeichnen. Deshalb, so der Leiter der Straßenmeisterei, sei die halbseitige Sperrung der Fahrbahn samt Geschwindigkeitsbegrenzung und die komplette Sperrung des Radweges auf einem längeren Abschnitt veranlasst worden.

Noch ist nicht klar, wie der entstandene Schaden behoben werden kann und wie lange das dauern wird. Danny Knedler sagte, dass am Dienstag Fachleute vor Ort waren, und die betroffenen Stellen untersucht haben. Von dem Ergebnis der Prüfer hängen die weiteren Schritte ab. Der Radweg an sich stammt noch aus DDR-Zeiten, hat nach der Wende lediglich eine neue Asphaltschicht erhalten. Die Fahrbahn der Straße ist, bis auf den eingesackten Ablauf, von der Bauwut des Bibers zum Glück nicht betroffen. Derweil hat die Untere Naturschutzbehörde ermittelt, dass der Biberbau inzwischen nicht mehr bewohnt ist. Danny Knedler sagt allerdings, dass wohl mehrere Tiere in der Umgebung aktiv sind.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Nager in diesem Bereich des Mühlenfließ für Ärger sorgen. Der Bach wurde schon angestaut. Bei starkem Regen haben die Aktivitäten der Tiere auch dazu geführt, dass die Fläche direkt an der Ampelkreuzung überflutet wurde.