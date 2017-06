Ortsschilder von Ranzig gestohlen

artikel-ansicht/dg/0/

Ranzig (MOZ) Die Ortsschilder von Ranzig sind erneut gestohlen worden. "Dass ist ein richtiger Sport geworden", kommentiert Marita Stolzenberg von der Straßenmeisterei in Beeskow den Vorfall. Auch wenn Gerd Mai, Bürgermeister der Gemeinde Tauche, das Wort Sport nicht in den Mund nimmt, so stellt auch er fest: "Leider Gottes verschwinden die Ortsschilder von Ranzig jedes Jahr mindestens ein-, zweimal."

Und nun also wieder. Diesmal sind vier der fünf Ortstafeln am Wochenende weggekommen - auf einen Schlag so viele, wie noch nie zuvor, erklärt Lars Reinicke, Sachbearbeiter Straßenverwaltung in der Verwaltung. Der Diebstahl sei Kollegen am Dienstagmorgen auf dem Weg zur Arbeit aufgefallen, heißt es aus dem Rathaus in Tauche und der Straßenmeisterei. Von den vier Tafeln sind zwei in Trägerschaft des Landesbetriebs Straßenwesen (an der B 87), eines des Landkreises Oder-Spree und eines der Gemeinde Tauche. Die Folge: Jeder Träger muss selbst Anzeige erstatten und sich um die Beschaffung eines neuen Ortsschildes kümmern.

Als "gefährlichen Eingriff ist den Straßenverkehr" bezeichnet Reinicke den Diebstahl. Immerhin erfüllen die Schilder eine Funktion. Sie zeigen an, dass eine Ortschaft beginnt und die Geschwindigkeit auf 50 km/h reduziert werden muss. "Für Ortsunkundige ist das schlecht, sehr schlecht", sagt Reinicke. Vorerst wurden nun Tempo-50-Schilder von den Trägern installiert.

Reinicke hofft indes - wie die anderen Gesprächspartner auch -, dass die Schilder wieder auftauchen und erneut montiert werden können. Die Erfolgsquote der vergangenen Jahre liegt bei Null Prozent. Es gebe Hinweise, denen die Polizei nachgeht, erklärt Kerstin Preuß, Revierpolizistin in der Gemeinde. Mehr möchte sie aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht sagen. Dann ergänzt sie aber doch, dass die Gemeinde Anzeige erstattet hat. Gerd Mai rechnet vor. Tauche kostet das neue Ortsschild mit allem drum und dran etwa 300 bis 400 Euro.