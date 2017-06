Spätere Abfahrtzeiten der Bahn

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Der kleine Fahrplanwechsel am 11. Juni im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg bringt einige Änderungen im Regionalverkehr. Bei der Bahn RB35 verbessern sich die Anschlüsse in Fürstenwalde Richtung Bad Saarow Klinikum. Die Abfahrtszeiten werden sich bei den meisten Zügen um vier Minuten nach hinten verschieben. Fahrgäste können dann aus dem RE1 aus Frankfurt direkt in die RB35 umsteigen. Reisende aus Berlin haben mehr Zeit zum Umstieg. Bei den Zügen von Bad Saarow nach Fürstenwalde ergeben sich keine Änderungen.