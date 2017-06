Feuerwehrführung tritt zurück

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1579395/

Nach einem letzten Gespräch am Tisch von Bürgermeisterin Jana Radant erklärten Wehrleiterin Müller und ihr Stellvertreter Looke mit Wirkung zum Monatsende Juni ihren Rücktritt. Looke soll sich in dieser Zusammenkunft zunächst Bedenkzeit auserbeten haben, zog dann aber nach, weil die Bürgermeisterin den Rücktritt beider zu einer Bedingung für den Neustart gemacht hatte.

Fraglos eine sehr spezielle Situation, die aber in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung am 1. Juni der Bürgermeisterin in ihrem Bericht nicht ein einziges Wort wert war. Allein der fraktionslose Jürgen Hintze (Die Unabhängigen), der im Gremium wegen seiner vielen Nachfragen gelegentlich Unwillen erfährt, sprach das Thema an. "Wie ist nach dem Rücktritt der Gemeindewehrführung eigentlich noch die Arbeit der Feuerwehr und die Sicherheit der Bürger gewährleistet", wollte Jürgen Hintze von der Bürgermeisterin wissen.

Eine nahe liegende Frage, auf die Jana Radant eher schmallippig reagierte. "Anke Müller ist ja hauptberuflich im Ordnungsamt mit Feuerwehrangelegenheiten befasst. Diese Arbeit leistet sie auch weiterhin. Es besteht also kein wirkliches Problem bei der Feuerwehr", reagierte sie notgedrungen auf die Anfrage. Schriftlich erklärte sie am Dienstag: "Die Arbeit wird wie bisher in gleicher Qualität ausgeführt. Die Aufgaben der Wehrführung werden bis zum 30. Juni durch Frau Müller und Herrn Looke gewährleistet. Geplant ist eine Neubestellung der Gemeindewehrführung zum 1. Juli." Die Sicherheit der Öffentlichkeit sei jederzeit gewährleistet, da auch innerhalb der Ortswehren gut ausgebildete Führungskräfte zur Verfügung stünden.

Dabei hatte die Bürgermeisterin im Krisengespräch mit Müller und Looke zugesagt, die Öffentlichkeitsarbeit zu übernehmen. So sagt es zumindest Tobias Looke. "Ich äußere mich zu diesem Sachverhalt ganz bewusst nicht öffentlich, die Bürgermeisterin wollte die Öffentlichkeitsarbeit übernehmen. Das wurde so vereinbart. Fragen Sie dort nach."

Die Bürgermeisterin, diese Vermutung liegt nahe, wollte den Konflikt lieber hinter verschlossenen Türen verwalten. Womöglich verbirgt sich hinter dem Rücktritt nämlich mehr als nur die Animositäten zweier Beteiligter. So werden Tobias Looke Bemühungen nachgesagt, er würde die Wandlitzer Feuerwehr liebend gern in eine zentral geführte Gemeindewehr umstrukturieren. Die Wandlitzer Wehr könnte in diesem Modell zur Hauptfeuerwehr werden, die in den Ortsteilen derzeit noch sehr eigenständig agierenden Wehren würden dann womöglich als Löschzüge integriert.

Looke äußerte sich am Dienstag nur knapp zu diesen Theorien. "Am besten fragen sie dazu jene, die solche Unterstellungen in die Welt setzen. Es gibt in der Gemeinde Wandlitz eine Feuerwehr mit neun Ortswehren", reagierte Looke, der in Angermünde als Leiter der Niederlassung der Bundespolizei agiert.

Möglicherweise ist es auch seine eher militärisch angelehnte Sichtweise, die einigen Wehrleitern aufstößt. "Wir brauchen keinen Gemeindewehrleiter, der über jeden Schritt in der Ortswehr einen Bericht abfordert. Wir können schon sehr gut allein laufen", sagt beispielsweise ein Leiter einer Ortswehr gegenüber der MOZ.

Anke Müller hat hingegen schon länger mit Problemen zu kämpfen. Als ehrenamtliche Leiterin der Gemeindefeuerwehr Wandlitz gehört es zwingend zu ihren Aufgaben, Anfragen der Presse zu beantworten und Themen der ehrenamtlichen Arbeit der Feuerwehr nach außen zu vertreten. Der Erfüllung dieser wichtigen Aufgabe wurde aber seitens der Verwaltung ein Riegel vorgeschoben. So werden Mitarbeiter der Behörde regelmäßig darüber belehrt, dass sie der Presse keine Informationen zu geben hätten. Diese Belehrung gilt auch für die Sachgebietsleiterin Anke Müller. "Ich gerate dadurch in einen Interessenskonflikt, das muss dringend geklärt werden. In dieser Konstellation kann ich das Amt nicht weiterführen", sagte Anke Müller schon zu Jahresbeginn klar heraus. Dies gelte auch weiterhin.

Immer wieder gab und gibt es inhaltliche Differenzen mit ihrem Stellvertreter Tobias Looke. So stieß die Entscheidung, ein Wandlitzer Transportfahrzeug in der Basdorfer Wehr unterzustellen, in Wandlitz auf Widerspruch. Ebenfalls unvergessen: Die gegenteiligen Aussagen beider Protagonisten zur Wirksamkeit der Drehleiter im künftigen Wohngebiet "Basdorfer Gärten".

Sowohl Anke Müller als auch Tobias Looke bewerben sich am Mittwochabend erneut um einen Posten in der Wehrführung. Nach MOZ-Recherchen liegen bereits von sechs Ortsfeuerwehren Nominierungen für Anke Müller vor. Die neue Wehrführung soll am 20. Juli von der Gemeindevertretung bestätigt werden.