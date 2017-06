Golzow will wieder Verkaufsstelle

artikel-ansicht/dg/0/

Golzow (MOZ) Das Scheitern des letzten Tante-Emma-Ladens in Golzow liegt bereits drei Jahre zurück. Seither haben die Gemeindevertreter nicht aufgegeben, nach alternativen Möglichkeiten zu suchen. Dies sowohl was den Standort als auch was den Betreiber einer Nahverkaufsstelle anbelangt. Bürgermeister Frank Schütz hat in der Gemeinderatssitzung vorgestellt, wie sich die Gemeinde die Chancen auf eine geförderte Versorgungsstruktur erhöhen kann. Dazu böte sich die initiative "Nahversorgt" an, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, bei der Sicherung und den Aufbau von Versorgungsstrukturen zu helfen. Zunächst sollte eine Marktanalyse erstellt werden. Die würde 3272 Euro kosten und wäre ohnehin Voraussetzung einer Förderung. Die Initiative arbeitet mit mehreren Lebensmittelmärkten zusammen, so auch mit der Rewe-Gruppe und deren Nachbarschafts-Supermärkten "Nahkauf".