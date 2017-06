Hort-Doppelnutzung wird in Erkner geprüft

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1579397/

Es war eine kleine korrigierende Handbewegung: Als Lars Poschitzky, der Elternsprecher der Löcknitz-Grundschule, im jüngsten Bildungsausschuss nach dem Stand der Überlegungen fragte, sagte er, dass ihm zwei Varianten für ein Provisorium bekannt waren: das Aufstellen von Containern und die Auslagerung einer sechsten Klasse ans Bechstein-Gymnasium. Ressortleiterin Claudia Warmuth zeigte drei Finger - die dritte Variante, die jetzt geprüft wird, ist die Nutzung der runderneuerten Räume im Hort Koboldland zu Unterrichtszwecken. Das Provisorium, das ist klar, soll ab Sommer 2018 greifen, weil dann aller Voraussicht nach die Raumreserven in der Löcknitz-Grundschule selbst endgültig ausgeschöpft sind.

Von einem Provisorium ist die Rede, weil eine dauerhafte Lösung im Zuge einer größeren Umstrukturierung der Schullandschaft in Erkner angestrebt wird: Der Landkreis plant ein sogenanntes Schulzentrum, einschließlich einer Grundschule, am Standort der Morus-Oberschule im Hohenbinder Weg. Allerdings hat sich im Bildungsausschuss des Kreistags kürzlich gezeigt, dass der Weg dorthin sehr weit ist. Das Staatliche Schulamt, das die Lehrer bereitstellen muss, ist gegen die vom Kreis gewünschte Oberstufe an dieser neuen Schule. Gegenwind kommt auch vom Oberstufenzentrum Palmnicken, das bisher viele Absolventen von Oberschulen aufnimmt, die das Abitur anstreben. In Erkner sagte Claudia Warmuth in der Debatte um Poschitzkys Anfrage, wichtig sei die Dauer der Übergangszeit, ein Jahr, zwei oder drei Jahre. "Da stehen wir selber noch im Dunkeln, wir müssen auf den Kreis warten."

Poschitzky hatte ausdrücklich auch nach der Position des Ausschusses gefragt - und bekam von Vertretern aller Fraktionen auch Antworten. Für die SPD sagte Bürgermeister-Kandidat Jan Landmann, er habe bislang nur von der Auslagerung an das Gymnasium gehört, die anderen Varianten seien ihm neu. Für die Linke sprachen sich Rita-Sybille Heinrich und Elvira Strauß wortreich dafür aus, der Variante zu folgen, die von der Schule selbst bevorzugt wird. Es gehe auch darum, die Belastung für Kinder und Lehrer möglichst gering zu halten, so Rita-Sybille Heinrich. Für die CDU sagte Christian Förster, er sei froh, dass die zu Anfang der Debatte erwogene Auslagerung einer Klasse an die Morus-Oberschule vom Tisch sei; zu den anderen Varianten sei es zu früh sich zu positionieren.

Ronny Wuttke von der SPD, der im Hort Koboldland arbeitet, warb für eine Nutzung des Horts. Container müssten auf die Fläche gestellt werden, auf der sie bis vor kurzem für Hortzwecke standen; der Hort hätte diesen Platz gern als Spielfläche. Die Räume des Horts selbst stünden dagegen am Vormittag leer. "Da kann man eine transportable Tafel reinstellen", so Wuttke.

Poschitzky dankte für die Stellungnahmen. Am 21. Juni soll es eine Schulkonferenz geben, bei der dieses höchste Gremium der Schule seine Position festlegen will.