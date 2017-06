Schützenhilfe bleibt aus

artikel-ansicht/dg/0/

Zum Saisonende hatte die 2. Mannschaft des SV Preußen den Tabellenersten SV Briesen zu Gast. Mit dem Ausfall von zwei Stammspielern war klar, dass es gegen die jungen und ehrgeizigen Spieler aus Briesen sehr schwer werden würde.

Der Wettkampf begann mit einem kampflosen Punkt für Briesen am 2. Brett, da den Preußen ein Reservespieler fehlte. Der Gastgeber konnten letztlich keine Partie gewinnen. Durch die Remisen von Hans Paetzel (Brett 4), Christian John (5), Jürgen Herrmann (6) und Andreas Winkler an Brett 7 wurden zwei Punkte erreicht. Da Jürgen Fritsch am Spitzenbrett, Mannschaftsleiter Günter Müller (Brett 3) und der Reservist Karl-Heinz Beuschel am 8. Brett ihre Partien verloren, stand die 2:6 Niederlage fest.

Diese letzte Runde täuscht etwas über die in der Saison gezeigte Leistung hinweg. Die mit einem Altersdurchschnitt von 62 Jahren angetretene Mannschaft erreichte mit sechs Siegen und einem Unentschieden bei nur drei Niederlagen einen kaum zu erwartenden 3. Platz unter elf Mannschaften. Jürgen Fritzsche erreichte mit acht Punkten aus neun Partien bei keiner verlorenen Partie das beste Ergebnis der Preußen. Hans Paetzel (Brett 5) erzielte mit 7,5 aus 10 Partien ebenfalls ein herausragendes Ergebnis, vor allem wenn man bedenkt, dass er vor der Saison nach 50 Jahren wieder mit dem aktivem Schachspiel begann.

Für die nächste Saison suchen die "Preußen" noch Schachspieler, die einst bei Wolfgang Felsen und Kurt Behr das ABC des Schachspiels erlernten. Wie aus dem Bericht zu entnehmen ist, kann man auch noch im fortgeschrittenen Alter noch gutes Schach spielen.

Einzelergebnisse SV Preußen: Brett 1: Jürgen Fritsch (5 Punkte aus 9 Partien), Brett 2: Uwe Hankel (3,5/8), Brett 3: Günter Müller (5/10), Brett 4: Jürgen Fritzsche (8/9, Brett 5: Hans Paetzel (7,5/10 Partien), Brett 6: Christian John (1,5/2, in der 1. Mannschaft sechs Einsätze/5,5 Punkte), Brett 7: Jürgen Herrmann (4,5/8), Brett 8: Andreas Winkler (5,5/10), Reservespieler: Jürgen Andexel (6/4), Peter Krause (1/1), Manfred Kohlmeyer (0,5/1), Karl-Heinz Beuschel (1/2)

Die Mannschaft des USC Viadrina Frankfurt gewann ihr letztes Spiel gegen den Gast vom KSC Strausberg mit 5,5:2,5 und sicherte damit den 2. Platz in der Regionalliga Ost. Die Punkte erzielten mit ihren Partiegewinnen Thomas Noack (Brett 3), Sven Krannich (4), Michal Zaporowski (5), Martin Lehmann (7) und Maciej Statucki (8). Remis erreichte Bernd Ketelhöhn am 2. Brett. Niederlagen musste Jan Grabowski (1) und Iorvik Verhoeven (6) hinnehmen.Wie schon in der Regionalliga-Saison zuvor hatte Kristine Pews vor jedem Wettkampftag ihr beliebtes Sondertraining angeboten. Vormittags für den Nachwuchs und nachmittags für die Mannschaftsmitglieder. Die Aufstellung machte den USC von Anfang an neben dem SV Briesen und SKV Bad Freienwalde zum Mitfavoriten. Bis auf ein 4:4-Unentschieden gegen die BSG Pneumant Fürstenwalde II gewann die Mannschaft sechs Wettkämpfe und eroberte die Tabellenführung. Doch gegen den SV Briesen setzte es in der 8. Runde eine 3,5:4,5-Niederlage und auch zwei Siege in den beiden letzten Runden brachten keine Verbesserung: Es blieb bei Platz 2.

Das Saisonziel, der 1. Platz und Aufstieg in die Landesklasse, wurde aufgrund der Niederlage gegen Briesen nicht erreicht. Leider blieb auch die Schützenhilfe der 2. Preußen-Mannschaft aus, denn bei deren Sieg gegen Briesen wäre der USC Erster geworden. Mit seinem letzten Erfolg sicherte der USC wiederum den 3. Platz der Preußen ab.

Einzelergebnisse USC: Jan Grabowski (3,0 Punkte/5 Partien, 3 kampflose Gewinne), Bernd Ketelhöhn (5,5/8/1), Thomas Noack (7,5/9/1), Sven Krannich (7,5/9), Michal Zaporowski (7/8 Partien), Maximilian Steiner (5/8), Iorvik Verhoeven (2/7), Norbert Heymann (4/5), Kristine Pews (1,5/2), Martin Lehmann (2,5/5 Partien), Edgar Steiner (1,5/2), Oskar Minow (0/1), Hubert Sasik (2/3), Maciej Statucki (1,5/2), Michael Ziern (1/1 Partie)