Auf des Müllers Spuren

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Anlässlich des bundesweit gefeierten Deutschen Mühlentages waren in Berlin und Brandenburg am Montag etwa 170 Mühlen geöffnet. Im Oderbruch beteiligten sich am Aktionstag wieder drei Mühlen unterschiedlichster Art und lockten Hunderte Besucher.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579400/

n Wilhelmsaue. Die Bockwindmühle, die letzte noch voll funktionsfähige ihrer Art im Oderbruch, bestaunten schon am Vormittag viele Schaulustige. Seit 1880 steht sie auf ihrem drehbaren Holzgerüst und mahlte bis 1964 rege Korn und Schrot. Vor dem Verfall rettete sie dann der Windmüller Detlef Sommerfeld in den 1980er Jahren. Der freute sich, auch seinen einstigen Mitakteur Hans-Georg Hempel beim Mühlentag wieder zu treffen. "Ohne ihn wäre hier vieles nicht möglich geworden", sagte der Windmüller. Nicht nur das Heiraten sei in der Mühle, betrieben durch das Museum Altranft, aktuell der Renner, auch das Vorführen des Mahlens sei sehr beliebt. Letzteres fiel allerdings aus. "Wir haben leider heute dafür nicht genug Wind." Daher liefen die Schaulustigen durch die enge Mühle, bestaunten die Holztechnik bis unters Dach oder quetschten Korn an Hand-Mühlensteinen. "Ich habe die Mühle schon besichtigt, als ich Anfang der 1950er Jahre meine Ausbildung zum Müller in Bad Freienwalde machte", erklärte Dieter Hempe. Mit seiner Frau Renate kam er extra aus Finkenheerd. Führungen erlebten sie von Marco Scheibel, der als Nachfolger Sommerfelds gerade angelernt wird. Draußen machten indes viele vom imposanten Bau noch Fotos und gönnten sich ein Päuschen.

n Zechin. Viel Trubel herrschte zeitgleich schon an Königs Mühle. Inhaber Ralf König führte mit seinem Team immer wieder durch die dreietagige Motormühle, die seit1986 nur noch ein Museum und auch ebenfalls ein Standesamt ist. Schon zur Mittagszeit waren gut 160 Besucher auf dem Platz. Das berichteten die drei Kassenwarte am Eingang. Schließlich gab es hier ein richtiges Mühlenfest mit viel Landwirtschafts-Technik der "Zechiner ZT-Schmiede". Über den Traktor, Baujahr 1972, von Martin Böhme staunten Rosemarie und Norbert Trebeß. "Wir mögen die alte Technik und sind gerne mal auf Tour durchs Oderbruch", erklärten die Rüdersdorfer. Über alte Dienst-Kleidung des Müllers, Haushaltswaren und Erntekronen staunten auch Heike Garbo und Traute Mey aus Frankfurt. "Wir suchen uns jedes Jahr eine andere Mühle aus", sagten sie. Draußen gab es neben Gegrilltem und Getränken vom Oderbruch-Camp auch noch einen Handwerkermarkt mit Vorführungen des Schleifens und Butterns. Korbmacherarbeiten zeigte Thea Müller aus Buschdorf. Neben ihr war auch Georg Nitschke, Züchter aus Zechin, mit seinen Kaninchen der Rasse Große Chinchilla und Thüringer stets umringt.

n Worin. Von mehr als 500 Gästen an der Wassermühle berichtete Karin Nawroth, die Vorsitzende des gleichnamigen Vereins am Nachmittag und strahlte. "Die ersten Mühlenfans waren schon am Vormittag da, seit Mittag ist es hier rappelvoll." Das Haus voller Technik bis unters Dach sah sich auch Paul Arndt aus Falkenhagen unter Anleitung von Ulrich Jochen gern an. Draußen sorgten indes erst der Seelower Kinderkirchenchor mit vielen Frühlingsliedern für Stimmung - da sang auch das Publikum gern mit. Danach sorgte Sängerin Kathrin Jantke aus Cottbus mit deutschen Schlagern für Stimmung, was vielen Besuchern zur Kaffeezeit gefiel. Der Kuchen war da schon längst ausverkauft.