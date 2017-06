Karpe lässt seiner Torgefährlichkeit freien Lauf

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (chw) Das Pfingstwochenende nutzten etliche Mitmenschen als Gelegenheit für einen Familienausflug. Auch bei den Wriezener Fußballern wird dies so gehandhabt. Dementsprechend fehlten Steven Kanitz, Trainer der Blau-Weißen Landesklasse-Kicker nicht weniger als 18 Spieler aus dem Kader. Das aus der Not zusammen gewürfelte Mixteam aus Akteuren der beiden Wriezener Herrenteams verkaufte sich allerdings im Nachholspiel gegen den VfB Gramzow bestens und gewann verdient mit 3:1-Sieg.

Gerade im Defensivbereich fehlten zahlreiche Akteure und so stand neben dem einzigen Stammspieler Stefan Hanf mit den Innenverteidigern Manuel Albert, Stefan Zimmer und Linksaußen Patrick Geue gleich drei Akteure der zweiten Mannschaft in der Startformation. Vor allem die beiden baumlangen Innenverteidiger machten einen beachtlichen Job und sorgten für absolute Lufthoheit. So begann Wriezen auch überlegen und nutzte einen Abwehrfehler der Gäste zum schnellen Führungstreffer. Christian Kamp startete durch und sah den mitgeeilten Kilian Karpe, der den Ball nur noch ins verwaiste VfB-Gehäuse bugsieren musste (7.).

Danach spielte sich vieles im Mittelfeld ab und die Gäste kamen besser in die Partie. Die nächste Großchance hatte allerdings Wriezen als Christian Kamp einen Zeiser-Freistoß mit dem Kopf an den Pfosten setzte und Dustin Schumann im Nachsetzen aus Nahdistanz über den Querbalken zielte (35.). Mit dem Pausenpfiff rutschte ein Freistoß im Wriezener Strafraum zum Gramzower Sören Seethaler durch. Sein Abschluss wurde aber durch Wriezens Manuel Albert geblockt und es blieb bei der knappen Führung (44.).

Im zweiten Durchgang gab es einen Auftakt nach Maß für die Heimelf. Stefan Hanf setzte den eingewechselten Jonas Koch in Szene. Der hatte das Auge für Kilian Karpe. Wriezens Angreifer lupfte den Ball zum 2:0 ins Tor (46.). In der Folgezeit bestimmten die Platzherren das Geschehen, verpassten aber die vorzeitige Entscheidung. So hatte Karpe eine Doppelchance, die aber leichtfertig vergeben wurde (52.). Irgendwie aus dem Nichts fiel dann der Anschluss als ein langer Ball Tobias Stark erreichte. Nachdem der erste Abschluss von Andreas Elischer noch pariert wurde, donnerte Stark das Spielgerät im Nachfassen in die Maschen (72.). Gramzow witterte nochmal Morgenluft und hatte wenig später eine Topchance. Aber der Kopfball war nicht platziert genug (75.). Gramzow drängte weiter, blieb aber zu harmlos und öffnete die Räume für Wriezener Konter. Nachdem Kilian Karpe und Christian Kamp im Abschluss nicht konsequent genug agierten wurde erstgenannter kurz vor Schluss bei einem weiteren Vorstoß unsanft von den Beinen geholt. Den Strafstoß verwandelte Waldemar Zeiser gewohnt sicher und packte den Sieg damit in trockene Tücher. Damit rückt Wriezen zwei Spieltage vor dem Saisonende wieder auf einen einstelligen Tabellenplatz vor.