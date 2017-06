Storkow trägt jetzt Gelb

artikel-ansicht/dg/0/

Neues Symbol am Ortseingang: Heinz Bredahl, Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig und Thorsten Niemann, Standortältester der Kaserne in Storkow (v. l.), enthüllen das Gelbe Band "Gemeinsam stark", das die Verbundenheit der Stadt zur Bundeswehr ausdrückt © MOZ

Um 15 Uhr fiel am Dienstag am Ortseingang gegenüber dem Erlebnispark Irrlandia das Tuch. Zum Vorschein kam eine gelbe Schleife. Sie erinnert von der Form her ein wenig an das 1991 eingeführte Symbol für die Solidarität mit HIV-Infizierten und AIDS-Kranken. Nur die Farbe ist anders: Gelb statt rot. Das neue Schild enthält zudem die Aufschrift "Gemeinsam stark" nebst den Stadtwappen Storkows. Das etwa 40 Zentimeter große Schild soll die Verbundenheit der Stadt Storkow mit der örtlichen Kurmark-Kaserne der Bundeswehr zum Ausdruck bringen, sagte Storkows Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig bei der Enthüllung. Die Stadtverordnetenversammlung hatte sich im April dieses Jahres zu diesem Schritt verständigt, bekräftigt deren Vorsitzender Heinz Bredahl. Die Idee stammt von der letzten Sitzung der Garnisionsstädte im Städte- und Gemeindebund im Herbst vorigen Jahres, erinnert die Bürgermeisterin. Mit der Gelben Schleife wolle die Stadt ihre Solidarität mit Soldaten und Angestellten der Bundeswehr unterstreichen. "Unsere Solidarität gilt ausdrücklich auch den im Auslandseinsatz befindlichen Soldaten", so die Bürgermeisterin.

Das Unterstützungsführungsbataillion 381, wie der Bundeswehrstandort offiziell heißt, beschäftigt in Storkow knapp 1000 militärische und zivile Mitarbeiter. Regelmäßige Auftritte von Militär-Kapellen, die für gute Zwecke musizieren, unterstreichen die kulturelle und soziale Bedeutung der Bundeswehr. Schüler der Europaschule in Storkow begeben sich jedes Jahr mit Unterstützung der Bundeswehr auf den Bewährungsmarsch. Gemeinsam mit der Bundeswehr veranstaltet die Stadt die jährlichen Neujahrsempfänge und Gedenktage. Die Liste des gesellschaftlichen Engagements der Bundeswehr in Storkow ließe sich fort setzen. Stärker wiegt allerdings der wirtschaftliche Aspekt: Mit rund 50 zivilen Beschäftigten ist die Bundeswehr ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Sie stößt im Stadtparlament und in der Bürgerschaft auf Zustimmung. Die Bundeswehr genieße seit Übernahme des einstigen NVA-Standorts das Vertrauen des Stadtparlaments, unterstreicht dessen Vorsitzender Heinz Bredahl. Auch bei der Namensgebung der Kurmark-Kaserne im Jahr 1993 habe sich die Lokalpolitik zum Standort bekannt. "Es gibt eine gute Verbundenheit zur Stadt, die jetzt einmal mehr durch die Gelbe Schleife sichtbar wird", so Heinz Bredahl. Das Symbol solle in den kommenden Wochen an allen fünf Ortseingängen installiert werden.

Die Akzeptanz der Bundeswehr zeigt sich auch an dem Umstand, dass es bei öffentlichen Rekruten-Gelöbnissen, die die Bundeswehr seit 2014 wieder regelmäßig gemeinsam mit der Stadt auf dem Marktplatz durchführt, bisher keine Störungen gegeben hat, wie man sie von anderen Gelöbnissen, etwa in Berlin, kennt.

Am Sonnabend wird sich die Bundeswehr im Rahmen des Stadtfestes einem breiten Publikum präsentieren. Der neue Airbus-Militär-Transporter A400M wird ab 10.30 Uhr über der Stadt kreisen. Drei Überflüge sind geplant. Ein Transporthubschrauber CH53 wird ab 10.45 Uhr erwartet. Er soll auf der Festwiese landen und bis abends um 18 Uhr zur Besichtigung zur Verfügung stehen, ehe er wieder mit mächtigem Rotorgebläse abhebt. Auf dem Storkower See wird eine Bundeswehrbarkasse zu Rundfahrten zur Verfügung stehen. Auch gepanzerte Fahrzeuge werden ausgestellt.

Aus Anlass des Stadtfestes mit Bundeswehrbeteiligung wird es auch Friedens-Kundgebungen geben, weiß der Standortälteste Thorsten Niemann. So wird das "Initiativbündnis aufrechte Bürger" eine Flugblattaktion starten. Die Linken laden zu einem Friedens-Spaziergang ein.