Kaderplanung beim MTV längst konkret

Katalin Sizta ist Ungarin, begann 2009 mit dem Handball. Sie spielte seit dem vergangenen Jahr für den HSV 1956 Marienberg, den man ja beim MTV noch gut aus gemeinsamen früheren Drittligazeiten kennt. Die Flügelflitzerin hatte beim sächsischen Oberligisten eigentlich viel vor. Doch dort meldete man jetzt aber aus verschiedenen Gründen nicht mal mehr für die 4. Liga.

"Wir hatten Katalin schon etwas länger im Blickfeld", sagt MTV-Handball-Abteilungsleiter Thomas Klatt. Die Magyarin spielte, bevor sie nach Deutschland wechselte, höherklassig. Unter anderem in Veszprém und Siòfok. Jetzt wurde sie, um auf Nummer sicher zu gehen, kurzfristig nach Altlandsberg zu einem Probe-Training eingeladen. "Wobei uns bei der ganzen Abwicklung Sándor Szanyi von Eastside Sportmanagement sehr behilflich war", betonte Thomas Klatt.

Festzustellen ist: Katalin Szita konnte an zwei Testtagen voll überzeugen. Mit 1,57 Metern ist sie körperlich zwar keine Gigantin. "Aber sie ist sprungkräftig und sehr, sehr schnell - vor allem auf den ersten Metern. Sie verfügt über eine gute Koordination und eine gute Technik. Sie wurde umfassend ausgebildet", urteilt Klatt. "Katalin ist fast ein Double unserer Lucyna Trzczak, nur eben eine Linkshänderin", erkärt Team-Manager Wolfram Eschenbach.

Klein an Statur ist die junge Frau, die am liebsten Spaghetti isst - aber offensichtlich mit einem riesigen Selbstbewusstsein ausgerüstet ist. Als Katalin einst für Marienbergs Internet-Auftritt nach den persönlichen Zielen befragt wurde, sagte sie unter anderem: "Ich will einmal Bundesliga spielen."

"... ja, ja, und ich will mal Millionär werden", könnte man dem entgegenhalten. Was nichts anderes heißt: Erst mal sollte man sich in der tieferen Etage durchsetzen. Nämlich mit solidem Können, mit Zuverlässigkeit und dem stetigen Drang, lernen zu wollen. Nur so kann man allen beweisen, dass man ernsthaft hoch hinaus will.

Große Ziele zu haben, kann allerdings nie schaden. Und Ungarn-Blitz Katalin scheint nicht nur auf dem Spielfeld pfiffig zu sein. "Sie hat Abitur, machte in Marienberg einen Sprachkursus und will hier eine berufliche Ausbildung beginnen", sagt MTV-Macher Thomas Klatt.

Alles sehr interessant und schön zu hören. Die MTV-Baustellen werden weniger. Doch es gibt noch welche. Besonders dringend: Neben Yania Silva Alfonso muss noch eine zweite starke Torhüterin her. Aber Thomas Klatt und seine Mitstreiter arbeiten mit Hochdruck daran ...