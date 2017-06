Gully-Sanierung im Nadelöhr Erkner

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Autofahrer mussten am Dienstagvormittag auf der Flakenfließbrücke einem Bautrupp ausweichen - und heute wird sich das wiederholen. Der Grund: Die Firma Mainka saniert zwei Regenwasser-Einläufe, die abgesackt sind, als Folge der dauerhaft hohen Verkehrsbelastung des Nadelöhrs zwischen Kreisel am Friedensplatz und Friedrichstraße. Der Verkehr wird an der Engstelle vorbei geleitet - ohne halbseitige Sperrung.

Vorsicht beim Ausgießen der frischen Fugen: Frank Koschitzki kippt die bis zu 180 Grad heiße Flüssigkeit in die Schnittstelle rund um den sanierten Gully.

Ab etwa sieben Uhr stand der Bautrupp um Vorarbeiter Harald Fietzke an der Straße und fräste zunächst eine etwa einen Quadratmeter große Fläche ab, in deren Mitte der Gully liegt. Alte Ringe und andere "Schrottteile"; wie Fietzke sagte, wurden herausgenommen und erneuert.

Das Ende der Prozedur: Um den Anschluss an die vorhandene Straßendecke herzustellen, fräste Frank Koschitzki neue Schnittstellen als Dehnungsfugen in den Belag und goss sie danach mit einer speziellen Fugenvergussmasse aus. Die klebrige schwarze Flüssigkeit muss zuvor per Gaskocher erhitzt werden - auf bis zu 180 Grad, erläuterte Fietzke.

Das Vergießen übernahm auch Koschitzki. Mit einer Kanne, ähnlich wie einer für Öl in einer Werkstatt, ging er vorsichtig und langsam an der etwa zwei Zentimeter breiten Fuge entlang und füllte den frischen Schnitt mit der heißen Flüssigkeit aus. Danach wurde die Stelle abgestreut, der Bautrupp zog weiter. Bis die Stelle ausgehärtet ist, bleibt sie abgesperrt, mit Baken und Warnlampen für die Dunkelheit.

Der gleiche Ablauf wird sich heute wenige Meter weiter an einem zweiten Gully wiederholen, kündigte Fietzke an. Beides auf einen Schlag zu erledigen - "das geht von der Verkehrsbelastung her überhaupt nicht", sagte der Vorarbeiter.