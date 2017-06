Gemälde-Streit: Stiftung über Kreis verwundert

artikel-ansicht/dg/0/

Es sei "mehr als erstaunlich und überraschend", dass der Landkreis eine "im Konsens vereinbarte und bestätigte Ticketregelung nun kurz vor der Unterzeichnung der neuen Kooperationsvereinbarung in Frage gestellt und obendrein mit der Kündigung der Gemälde-Leihgabe verbunden hat", stellte SPSG-Sprecher Frank Kallensee jetzt schriftlich klar.

Landrat Ludger Weskamp (SPD) und sein Kulturdezernent Matthias Rink (CDU) hatten die Kündigung der Leihgabe der 3,5 Millionen Euro wertvollen "Allegorie auf die Gründung der Stadt Oranienburg" bislang damit begründet, dass die Schlösserstiftung aus dem bisherigen Kombiticket-System aussteigen wolle. Für Schloss- und Kreismuseum sollten jeweils Einzeltickets verkauft werden.

Das Schlossmuseum wird von der SPSG betrieben, das Kreismuseum vom Landkreis. Weskamp hatte noch vor einer Woche im Kreisausschuss betont, dass er die Allegorie im Kreismuseum ausstellen wolle, wenn er schon einen eigenen Eintritt verlangen müsse. "Unser bestes Stück wollen wir dann auch bei uns zeigen", erklärte er verbunden mit der Hoffnung, die Stiftung werde es sich noch einmal anders überlegen.

Aus Potsdam heißt es nun, dass das Kombiticket nie aufgegeben werden sollte. Nach Aussage von Stiftungssprecher Frank Kallensee sei "von Anfang an klar" gewesen, "dass den Gästen weiterhin ein preislich attraktives Kombiticket angeboten werden soll", dessen Preis "deutlich geringer als die Summe der beiden Einzelticketpreise sein sollte". Außerdem habe sich die Stiftung verpflichtet, "vorrangig das Kombiticket anzubieten und das Angebot des Kreismuseums mit zu bewerben", so Kallensee. Dieses Verhandlungsergebnis sei vom Landkreis "im November 2016 und im April 2017 schriftlich bestätigt" worden.

Nach Angaben der Stiftung wird mit dem Kreis bereits seit dem Frühjahr 2016 in konstruktiven Gesprächen über einen neuen Kooperationsvertrag verhandelt. Nicht nur, dass der Kreis kurz vor der Unterzeichnung die Vereinbarung in Frage stellt, sei überraschend, so die Stiftung. Auch von der damit verbundenen Kündigung der Gemälde-Leihgabe sei nie die Rede gewesen.

Dennoch hoffe die Schlösser-Stiftung, dass in den laufenden Verhandlungen eine tragfähige Lösung gefunden werde, heißt es in dem Schreiben. Auch Landrat Weskamp (SPD) zeigte sich Ende vergangener Woche optimistisch. Tags zuvor hatte er sich mit Stiftungsdirektor Hartmut Dorgerloh getroffen. Über konkrete Inhalte des Spitzengesprächs wurde zunächst nichts veröffentlicht.