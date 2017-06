artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein Siebenjähriger ist in Berlin-Oberschöneweide von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge lief am Dienstag Zeugenaussagen zufolge in der Wilhelminenhofstraße auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Kind mit seinem Wagen an. Es kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.