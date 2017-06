Windradplan sorgt für Kehrtwende

artikel-ansicht/dg/0/

Im Landwirtschafts- und Umweltausschuss des Kreistages war vor zwölf Jahren jener heute heftig umstrittene Kreistags-Beschluss initiiert worden, die Unterschutzstellungsverfahren für drei Landschaftsschutzgebiete nicht wieder aufzunehmen. Man folgte damals vor allem den von Landwirten vorgetragenen wirtschaftlichen Erwägungen. Doch die Lage hat sich geändert.

Das Thema habe in den vergangenen Wochen die Bürger in den betroffenen Gebieten "stark beschäftigt", erklärte der Landrats-Beigeordnete Rainer Schinkel (SPD) in der jüngsten Beratung des Ausschusses für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz. 53 Widersprüche gibt es bislang gegen die von Landrat Gernot Schmidt unterzeichnete Allgemeinverfügung zur Rechtsunwirksamkeit von drei LSG. Denn mit ihr ist der Weg für den Windradbau in den Gebieten endgültig frei geworden. Das treibt die Bürger auf die Barrikaden.

Eine Abordnung aus den besonders betroffenen Seelow-Länder Amtsgemeinden Vierlinden und Fichtenhöhe unter Leitung von Amtsdirektorin Roswitha Thiede war in die Beratung des Ausschusses gekommen, um sich Gehör zu verschaffen. Doch dazu kam es nicht. Die Gäste hätten kein Rederecht, erklärte der Ausschussvorsitzende Frank Schütz (CDU).

Rainer Schinkel legte noch einmal die Haltung der Kreisverwaltung dar, nach der die Allgemeinverfügung nur die "seit Jahren gültige Rechtslage zementiert". Die öffentliche Klarstellung habe damals, vor zwölf Jahren nicht erfolgen müssen, meint das Rechtsamt des Landkreises. Doch das sehen die Seelow-Länder anders. "Wir haben unsere Flächennutzungspläne auf der Grundlage der Schutzgebiete erstellt und sie vom Landkreis genehmigen lassen. Wenn sich diese Grundlage ändert, muss man die Betroffenen doch informieren", zeigte sich Roswitha Thiede überzeugt. Die Verwaltungschefin hat bis zur Verfügung nichts von der Aufhebung der Schutzgebiete gewusst.

Kein Wunder: Waren diese doch bis vor Kurzem sogar auf der Internetseite des Landesumweltamtes als gültig ausgewiesen, wie der Fachbereichsleiter der Unteren Naturschutzbehörde, Jürgen Trakat, in der Ausschuss-Beratung durchblicken ließ.

Der Bündnisgrünen-Abgeordnete Jan Sommer wollte die Betrachtung nach vorn richten. Ihn interessierte vor allem: Sind die Schutzgüter der Natur von einst noch vorhanden und ausreichend geschützt? Vorhanden seien sie, geschützt aber nur zum Teil, sagte Jürgen Trakat. Nämlich dort, wo statt des Landschafts- ein Naturschutzgebiet (NSG) ausgewiesen worden ist - wie im Fall des NSG Odervorland Lebus-Groß Neuendorf.

Der Meinung von Landes-Bauernpräsident Henrik Wendorff, der selbst in einem betroffenen Gebiet wirtschaftet, dass Teile der einstigen LSG nicht mehr schutzbedürftig seien, widersprach Jan Sommer: Schutzbedürftigkeit sei nicht individuell einschätzbar. Das bedürfe der fachlichen Betrachtung, sagt der Grüne.

Dietmar Barkusky (Linke) lenkte die Diskussion auf die akuten Folgen für die von der Windparkplanung betroffenen Bürger. Eine "klare Willensbekundung des Kreistages" von Märkisch- Oderland in der Sache könne die Regionalversammlung wohl "zum Nachdenken bringen", meinte er. Und auch Sommer meinte: "Wir könnten das Signal doch geben."

Obwohl Rainer Schinkel den Bemühungen mit dem Argument entgegen trat, das könne ein Gericht als unzulässige "Verhinderungsplanung" für die Windradinvestoren verstehen, legte der Ausschussvorsitzende Frank Schütz fest: Zur nächsten Beratung des Kreistags-Ausschusses sollen Vertreter der Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree und des Naturschutzbeirates des Landkreises eingeladen werden.

Während die Vertreter der Kreisverwaltung befürchten, dass die Bemühungen zu spät kommen, um die Windparkplanung noch zu beeinflussen, sagte Jan Sommer unter dem Beifall der anwesenden Seelow-Länder: "Wenn Fehler verhindert oder ausgebügelt werden können, dann jetzt!"

An die Kreisverwaltung erging der Auftrag, zu ermitteln, welche Schritte nötig wären, um die Landschaftsschutzgebiete - zumindest in Teilen - neu auszuweisen. Solche Verfahren brauchen allerdings viel Zeit.