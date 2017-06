Bad Freienwalde braucht Bauland

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Ein privater Investor will am Meisenberg in Bad Freienwalde auf einem 4000 Quadratmeter großen Grundstück vier Bauplätze für Einfamilienhäuser entwickeln. Weil das Gelände im Außenbereich liegt, will er einen Bebauungsplan in Auftrag geben.

Die künftigen Baugrundstücke liegen idyllisch an einem Hang, wo die Straße Am Meisenberg einen Knick beschreibt und von da an Am Saugrund heißt. Gegenüber liegt die gleichnamige Kleingartenanlage mit wohlgeordneten Blumen- und Gemüsebeeten, dicht belaubten Obstbäumen, an denen schon Früchte zu erahnen sind, und kleine Lauben. Wer dort baut, lebt fast in der Natur.

Der Bad Freienwalder Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos) hat in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Kurstadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus und Umwelt zugegeben, dass das Bauen im Außenbereich Hindernisse birgt. Die Stadt habe des halb dem Bad Freienwalder einen Bebauungsplan empfohlen. Dabei werden alle Träger öffentlicher Belange, darunter auch die Naturschutzverbände um eine Stellungnahme gebeten. Damit erkenne der Bauherr, ob die Investition realistisch ist. "Wir werden sehen, was dabei herauskommt", sagte der Bürgermeister, der keine Prognose abgeben wollte.

Der Kurstadtentwicklungsausschuss stimmte bei einer Enthaltung dem Bebauungsplan des Investors mehrheitlich zu. Auch die Mitglieder des Bauausschusses gaben dem Vorhaben bereits vor einer Woche ihren Segen.

Der Bürgermeister begrüßt die Planung, weil Baugrundstücke in bevorzugten Lagen inzwischen rar geworden sind. Im Ranfter Feld gibt es keine freien Grundstücke mehr. Das Ehepaar Ursula und Heinz Segatz hat den letzten Bauplatz erworben und ist stolz auf ihr neues Eigenheim, das die beiden in Rekordzeit von 13 Monaten fertiggestellt haben. Ums Haus sprießt bereits dichter Rasen. "Wir haben sogar schon die ersten Erdbeeren geerntet", sagte Ursula Segatz stolz.

Wer es den beiden Bad Freienwaldern nachahmen möchte, dürfte Probleme bekommen, in der Kurstadt einen geeigneten Bauplatz zu ergattern. "Wir würden gern den zweiten Teil des Ranfter Feldes realisieren, aber uns fehlt ein Erschließungsträger", sagte Bürgermeister Lehmann. Die Stichstraßen im ersten Bauabschnitt wie der Bauernwinkel seien schon angelegt und derzeit als Sackgassen ausgewiesen. Sie werden dann weitergebaut. Das Ranfter Feld solle in Richtung Stephanus-Seniorenzentrum erweitert werden. Möglicherweise sei vereinzelt eine Ausdehnung in Richtung Friedhof möglich. Dies müsse jedoch überprüft werden.

Die Stadt kann nicht selbst das unternehmerische Risiko auf sich nehmen. Vielmehr sucht sie einen Investor, der das gesamte Grundstück erschließt, entwickelt, die Teilung in einzelne Parzellen vornimmt und sie dann vermarktet. "Wir wollen die Entwicklung der Grundstücke in private Hände übergeben", betonte der Bürgermeister.

Ein weiteres geplantes Bebauungsgebiet sei der ehemalige Schulgarten in Altranft, wo acht bis zehn Eigenheime entstehen könnten. Auch an der Wasserstraße, wo die Stadt zwei alte Wohnblöcke abreißen ließ, wären Einfamilienhäuser denkbar. Doch auch dort wie in Altranft sucht die Stadt noch einen Investor.

Widerspruch gegen den Bebauungsplan "Am Meisenberg" formulierte im Kurstadtentwicklungsausschuss Wolfgang Mühlenhaupt (SPD), sachkundiger Einwohner. Seiner Auffassung nach sei es eine Ungleichbehandlung gegenüber den Ortsteilen, wenn die Stadt in ihrem Kerngebiet Bauen im Außenbereich unterstützt. Mit der Begründung, die Innenstadt verdichten zu wollen, habe sie bisher Bauprojekte im Außenbereich der Ortsteile, zu Beispiel in Schiffmühle, abgelehnt, sagte Wolfgang Mühlenhaupt. Im Wissen um den Mangel an solchen Bauflächen könne er dem Vorhaben nur zustimmen, sagte indes Linken-Fraktionschef Joachim Fiedler.