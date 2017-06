Ziegenwerder ohne Gastronomie

artikel-ansicht/dg/0/

Grüne Insel in der Oder: Der Ziegenwerder, eine Talsandinsel, auf der einst Ziegen weideten, wurde 2003 zum Europagarten umgestaltet. Seitdem wird die Oderinsel als Naherholungsgebiet und Veranstaltungsort genutzt. © Winfried Mausolf

Es könnte so schön sein: Nach dem Spaziergang über Frankfurts grüne Insel ein kühles Getränk, ein Eis oder ein Stück Kuchen im Biergarten genießen. Laue Sommerabende mit Cocktails und Barbecue. Künstler-Pleinairs auf der Wiese. Oder Sommerkino, -theater und -konzerte. Das Street-Food-Festival im Mai hat gezeigt, dass der Ziegenwerder ein attraktiver Veranstaltungsort sein kann.

Aber davon wird in absehbarer Zeit wohl nichts geschehen. Spaziergänger und Radfahrer die am Inselbiergarten eine Pause einlegen wollen, stehen vor verschlossenen Türen. Dabei wird der Ziegenwerder sowohl in den Publikationen als auch auf der Internetseite des Tourismusverbandes Seenland Oder-Spree als touristisches Ziel mit Gastronomie und saisonalen Veranstaltungen genannt.

Frank Fröhlich, der den Biergarten seit 2004 betrieb, hat seinen Vertrag bereits im Vorjahr gekündigt. "Vandalismus und Diebstähle haben in den vergangenen drei Jahren überhand genommen. Man bekommt den Laden aufgrund der hohen Schäden nicht versichert", nennt er als Begründung. Derzeit betreibt Frank Fröhlich den Biergarten lediglich als Veranstaltungsort, wie jüngst zum Herrentag. Zudem richtet er Hochzeiten vor der idyllischen Kulisse der Oderinsel aus. Allein im August gebe es bereits vier Termine, so der Gastronom.

Die Stadt habe die Betreibung der Außengastronomie auf dem Ziegenwerder zum Jahresbeginn ausgeschrieben, heißt es in einer schriftlichen Antwort des Oberbürgermeisters auf eine entsprechende Anfrage der Fraktion Die Linke. Das Ergebnis: "Es hat sich kein Interessent gemeldet." Die Stadt bemühe sich, einen Gastronomiebetreiber zu finden. Aktuell gebe es Signale von Unternehmen bezüglich einer temporären oder saisonalen Nutzung, hierzu würden Gespräche geführt.

Zu den Auflagen, die bisher galten, gehören unter anderem die Einhaltung der Sperrzeit ab 24 Uhr sowie die Einrichtung eines Ordnungsdienstes. Zudem dürfe die Nachtruhe der Anwohner (22 bis 6 Uhr) nicht gestört werden. Veranstaltungen nach 22 Uhr sind genehmigungspflichtig.

Auf die Frage nach geplanten Maßnahmen zur Aktivierung des Ziegenwerders heißt es seitens der Stadtverwaltung: "Vorrangiges Ziel ist die Stärkung der Naherholungsfunktion durch zusätzliche Freizeitangebote." Der Schwerpunkt soll auf "aktive Erholung" gelegt werden, im Focus stehen Angebote für junge Erwachsene, Jugendliche und Familien mit Kindern. Vorstellbar seien ein Hochseilkletterparcours mit Abschnitten über dem Wasser, ein Kletterfelsen und die Wiedereinrichtung eines Freibades an der Oder. Da anderen Projekten Priorität eingeräumt wurde, seien mittelfristig keine dieser Maßnahmen im städtischen Haushalt vorgesehen.