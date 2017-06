Altanschließer zeigen Vorsteher an

artikel-ansicht/dg/0/

Adressiert sind die Strafanzeigen gegen den Vorsteher des Wasserverbandes Henner Haferkorn an die Staatsanwaltschaft Neuruppin, im Land Brandenburg die Schwerpunktstaatsanwaltschaft zur Bekämpfung der Korruptionskriminalität. Der Vorwurf lautet "Verdacht auf Betrug in besonders schwerem Fall nach Paragraf 263". Geschädigt fühlen müssten sich laut Anzeige 2400 Kunden des Wasserverbandes, die sogenannten Altanschließer, durch Forderung und Vereinnahmung von Schmutzwasserbeiträgen aufgrund rechtsunwirksamer Beitragsbescheide.

In einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen haben sich rund 100 Altanschließer, wie deren Organisator Horst Wegner schätzt. Bislang haben sie sich durch ein Schweriner Anwaltsbüro beraten lassen. Nun aber habe ein Cottbuser Rechtsanwalt, Frank Mittag, in Medienberichten auf die persönliche Haftung der verantwortlichen Personen in den Zweckverbänden orientiert. Dies gehe der Staatshaftung vor. Denn auf Staatshaftung, also den Ausgleich der Interessen durch das Land, das ja den Verbänden die Erhebung der Altanschließerbeiträge eingeräumt hat, hebt eine Musterklage gegen das Land ab, die die Verbände abwarten wollten. Horst Wegner und seine Getreuen hingegen schließen sich der Cottbuser Rechtsanwaltsauffassung an, dass die Musterklage nur ein Ablenkungsmanöver sei. "Die Verbände spielen auf Zeit", sagt er und zitiert den Rechtsanwalt Mittag: "Schadensersatzansprüche gegen persönlich Verantwortliche verjähren am 31. Dezember 2018. Die Frist beträgt drei Jahre und begann am 1. Januar 2016, weil der Schaden dem Grunde nach und die Verursacher spätestens mit der Veröffentlichung des Bundesverfassungsgerichts-Beschlusses am 17. Dezember 2015 bekannt waren." Der Wasserverband Strausberg-Erkner, so argumentiert Horst Wegner, hätte die Beiträge der 2400 Altanschließer in der Gesamthöhe von 22,4 Millionen Euro nicht einnehmen dürfen, auch wenn das Land in einem Gesetz dies ausdrücklich möglich gemacht habe. Schließlich hätte der Verbandsvorsteher sein vom Land befördertes Vorgehen dahingehend überprüfen müssen, dass er nicht gegen das Grundgesetz verstoße.

Auch wenn Brandenburger Verwaltungsgerichte gegen die Altanschließer entschieden haben und erst letztinstanzlich das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die bisherige Rechtsauffassung des Landes und der Zweckverbände zugunsten der Altanschließer gekippt hat, soll nun der Verbandsvorsteher persönlich als Betrüger verurteilt werden. Und zwar, wegen der massenhaften Zahl von verfassungswidrigen Beitragsbescheiden und der Höhe der Gesamtsumme, im besonders schweren Fall.

Der Verbandsvorsteher, mit dem Vorwurf und der Zahl der erstatteten Anzeigen konfrontiert, bleibt ganz unaufgeregt: "Ich habe weder eine solche Anzeige noch eine Mitteilung der Staatsanwaltschaft über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens auf dem Tisch", sagt Henner Haferkorn. Er sehe auch keinen Handlungsbedarf. "Was sollte ich denn nun tun, wenn die Staatsanwaltschaft ermittelt? Ich kann ja nur abwarten, zu welchen Ergebnissen die Ermittler gelangen." Insofern sehe er eher die Chance, dass solche persönlichen Vorwürfe ein für alle Mal ausgeräumt würden und den juristischen und verbalen Angriffen auf eine Person der Boden entzogen werde.