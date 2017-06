CDU bringt Verkauf des Sees ins Spiel

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) In die Diskussion um die Öffnungszeiten des Bernsteinsees hat sich jetzt der CDU-Vorsitzende Hans-Jörg Pötsch eingeschaltet und gefordert, erneut zu überlegen, ob der See in letzter Konsequenz nicht verkauft werden sollte. Er begründet dies einerseits damit, dass das Strandbad für die Stadt beziehungsweise deren Tochterunternehmen REG immer ein Zuschussgeschäft gewesen sei. Es sei zu diskutieren, ob sich die Stadt das auf Dauer leisten könne. Außerdem fragt er mit Blick auf die Kennzeichen der Autos, die er auf dem Parkplatz gesehen hat: "Halten wir womöglich einen See in Schuss, der überwiegend von Auswärtigen genutzt wird?" Seinen Erfahrungen nach würden die Veltener nur einen geringen Anteil der Gäste stellen. Deshalb ruft er seine Mitbürger dazu auf: "Packt die Badehose ein und dann raus zum Bernsteinsee!"