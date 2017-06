Granseerin scheitert mit Rollator an Kopfsteinpflaster

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Jahrhunderte alt ist die Stadtmauer in Gransee - vor mehr als 20 Jahren wurden auch die Wege an ihr denkmalgerecht saniert. Was viele Einheimische und vor allem Anwohner damals freute, wird allmählich zur Last. Betagte Ruheständler müssen die Wege nämlich auch mit Rollator befahren können - was aber nur eingeschränkt funktioniert.

Ein Lied davon können Marie-Luise und Dieter Herrmann singen. Die Ruheständler wohnen unweit des Pulverturms an der Hospitalstraße. Der Weg an der Straße ist für den Rollator, auf den die Ehefrau angewiesen ist, viel zu schmal. Und an der Stadtmauer bremst das Kopfsteinpflaster die schwer Kranke erheblich. "Wir haben echt Probleme, die Strecke mit Fahrrad oder Rollator zu überwinden, zum Beispiel, um in den Garten zu gelangen", beklagt Dieter Herrmann. Das Verrückte daran: "Früher war dort nur ein Sandweg, da war es möglich, mit Fahrrad lang zu fahren", erinnert sich Herrmann. Mehr noch: Seit einiger Zeit nutzen die Über-70-Jährigen den Electro-Scooter. Was ebenfalls kaum funktioniert, ärgern sich die Eheleute. Unverständlich sei überdies, dass der Weg an der südlichen Stadtmauer, der unter anderem zu den Wallgärten und Netto führt, über glattes Pflaster auf der Mitte des Weges verfügt - Radfahrer freundlich und günstig für Rollifahrer. "Bei uns sollten es mal die Verantwortlichen der Stadt versuchen, mit Rollator lang zu fahren, die würden verzweifeln", betont Dieter Herrmann.

Nico Zehmke von der Bauverwaltung des Amtes hat Verständnis für die Verärgerung der Familie Herrmann. "Wir achten stets bei allen Bauprojekten auf die nötige Barrierefreiheit", betont er auf Nachfrage. Doch der Abschnitt an der Stadtmauer sei nun einmal denkmalgeschützt. So wie es verschiedene Ecken in Gransee gebe, wo es deshalb zum Beispiel für Rolli-Fahrer sehr schwer sei, voran zu kommen. Man nehme nur den Bereich unmittelbar am Kloster. Der Bauexperte räumte zwar ein, dass sich an der Situation voraussichtlich nichts ändern könne. "Aber trotzdem werden wir uns den Sachverhalt vor Ort noch einmal näher anschauen, um Alternativen nicht sofort auszuschließen", so Nico Zehmke.