Aktionsplan gegen Lärm

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1579427/

Einzelheiten des Konzept-Entwurfes stellte Christian Hecht vom Fachbüro Hoffmann und Leichter jüngst im Ausschuss für Stadtentwicklung vor. Das beratende Gremium empfahl den Stadtverordneten, die Planung zu beschließen. Tun muss das das Parlament bis zum 30. Juni.

Zuvor aber machte Hecht die Abgeordneten mit den Schwerpunkten des Lärmaktionsplanes bekannt - eines Papieres, dessen Erarbeitung den Kommunen von der EU erst vor gut zwei Jahren per Gesetz auferlegt worden war. Bundesdeutsche Rahmenbedingungen finden sich laut Christian Hecht im Bundesimmissionsschutzgesetz (BimschG), wobei eine der Grundlagen eine "strategische Lärmkartierung" sei.

Und die geht nach Messungen für die Hauptstraßen der Ackerbürgerstadt (Bundesstraße, Landesstraßen 22 und 221) von rund drei Millionen Fahrzeugen jährlich aus. Wobei sogar eine der viel befahrendsten Pisten "gleichsam unter den Tisch fiel", die Landesstraße vom Kreisel in Richtung Zehdenick bis Abzweig Gewerbegebiet. "Da lagen uns keine Zahlen vor", sagte der Vertreter des Planungsbüros. Die Passage zwischen Kreisverkehr und nördlichem Ortsausgang soll indes noch untersucht werden.

Keine Rolle spielen bei der Messung von Lärm paradoxerweise ebenso wenig die Bahnstrecke, für die ausschließlich die Bahn AG Verantwortung trägt, und der Flugplatz. Begründung: "Zu wenig Flüge". Erst bei internationalen Flughäfen der zivilen Luftfahrt werde die Lärmmessung bedeutend, sagte Hecht mit Verweis auf den Gesetzgeber, den Bund.

Wobei Lärmschutz erst dann relevant wird, "wenn der Lärm ins Verhältnis zu betroffenen Anwohnern gesetzt wird", erklärte der Experte. Mit anderen Worten, in der Oranienburger Straße werden 90 Einwohner mit unterschiedlichen Lautstärken des Straßenverkehrs konfrontiert, aber 20 Anwohner müssten mehr als 70 Dezibel ertragen, und da müsste etwas geschehen. 114 Personen wiederum seien dort von rund 55 Dezibel lautem Lärm betroffen.

Um den Lärm zu mindern, gilt es auch für die Kommune laut Hecht geeignete Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Da wäre beispielsweise die Lenkung des Lkw-Verkehrs, Tempo-30-Begrenzungen wären denkbar, für Anwohner günstige Ampelschaltungen, der Einbau eines neuen Straßenbelags, sprich des Flüster-Asphaltes. Theoretisch möglich seien zudem die Errichtung von Wällen und Barrieren "und nicht zuletzt Lärmschutz-Fenster für die Anwohner", erläuterte der Experte.

Zustimmende Kommentare erntete er vor allem mit der Anmerkung, dass nicht zuletzt der Bau einer Ortsumfahrung dazu führen kann, den Lärmpegel erheblich zu senken. Denn dann würde der Transit-Verkehr zu 25 bis 50 Prozent verringert werden. "Was also die Betroffenheit der Menschen ebenso halbieren würde", merkte Hecht an, der für die Oranienburger Straße zumindest für die Nachtstunden eine Tempo-30-Reglung ins Gespräch brachte. Einig waren sich allerdings die Mitglieder des Ausschusses, dass noch etliche Jahre vergehen werden, bis Gransee eine B-96-Ortsumfahrung bekommt. Wie auch immer die Stadtväter unterm Strich entscheiden: Klar ist die Agenda des weiteren Vorgehens, so der Planer. Zuallererst sollten mittels einer Kosten-Nutzen-Analyse die Prioritäten festgelegt werden.

Manfred Richter, Fachbereichsleiter Bauen in der Amtsverwaltung, merkte an, dass in die dritte Stufe der Lärm-Untersuchung unbedingt die Templiner Straße aufgenommen werden sollte. Ebenso wie die Oranienburger Straße noch differenzierter zu betrachten sei.

Sollten die Stadtväter während der Sitzung am 22. Juni den Plan beschließen, könnte der Stadtentwicklungsausschuss demnächst konkrete Maßnahmen beraten, so dass bei der Straßenverkehrsbehörde entsprechende Anträge eingereicht werden können. Ausschuss-Chef Peter Gogol (SPD) forderte, das Ziel einer B-96-Ortsumfahrung in den Beschluss einzuarbeiten.