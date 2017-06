artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Während die Blütentherme in Werder/Havel seit Jahren als Bauruine feststeckt, wird in der Landeshauptstadt Potsdam ein neues Sport- und Freizeitbad eröffnet. Die Stadtwerke rechnen mit hunderttausenden Besuchern.

Die Kuppel der Nikolaikirche in Potsdam (Brandenburg) hinter dem Röhrengeflecht der Großrutsche des neuen Schwimmbades «blu» am Brauhausberg.

Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit öffnet das neue Potsdamer Sport- und Freizeitbad "blu" am Mittwoch für die Besucher. Der Start des neuen Bades wurde von vielen Potsdamern sehnlich erwartet. Ursprünglich sollten das 50-Meter-Wettkampfbecken mit zehn Bahnen und das große Freizeitzbad mit einer 114 Meter langen Wasserrutsche sowie einem Sauna- und Wellnessbereich bereits im vergangenen Dezember fertig sein. Am Dienstagabend hatte Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) das Bad vor geladenen Gästen offiziell eröffnet.

Die Stadtwerke erwarten im "blu" jedes Jahr rund 350 000 Besucher. Insgesamt wurden knapp 40 Millionen Euro investiert, rund 17 Millionen Euro mehr als ursprünglich veranschlagt. Die Stadt fördert das Bad und das Kiezbad Am Stern mit jährlich 3,5 Millionen Euro, davon entfallen mehr als 2 Millionen Euro auf das "blu".

Die bisherige Schwimmhalle aus DDR-Zeiten am Brauhausberg soll nach einem Verkauf an einen Investor abgerissen werden. Die Grundstücke des alten Bades und des benachbarten ehemaligen Cafés "Minsk" sollen nach Angaben der Stadtwerke noch in diesem Jahr verkauft werden.