Hohen Neuendorf (OGA) Dieter Timme ist zurück. Der 60-Jährige, der in der Saison 1996/97 den FSV Velten 90 in der Fußball-Regionalliga trainierte, übernimmt zur neuen Saison den Frauen-Zweitligisten SVBlau-WeissDort tritt der ehemalige Profi von Hertha BSC die Nachfolge von Mariusz Misiura an. Stefan Zwahr sprach mit dem neuen Übungsleiter, der schon den Halleschen FC, SV Lichtenberg 47, Torgelower SV Greif, BSC Süd 05 und SV Babelsberg 03 trainierte.

Willkommen zurück in Oberhavel. Wie kam es denn zu Ihrem überraschenden Engagement in Hohen Neuendorf?

Ich hatte mich in den letzten Jahren ein bisschen zurückgezogen, habe mich mehr um die Familie gekümmert. Zum Kontakt zu Blau-Weiss kam es eher durch Zufall. Durch meine Tochter, die in Marzahn spielt und mal in Lübars war, bin ich auf den Plätzen unterwegs. Nun habe ich den Anruf aus Hohen Neuendorf bekommen, ob wir uns mal treffen können. Was ich gehört habe, hat mich begeistert und neugierig gemacht, so dass ich nun sage, ich mache das mal ein Jahr.

Was reizt Sie an der Aufgabe?

Im Frauenfußball kann man viel bewegen, gerade in Hohen Neuendorf, die eine tolle Anlage haben. Die Mannschaft ist auch gut.

Was ist mit dem Team möglich?

Das Ziel, was ganz oben steht, ist die Qualifikation für die eingleisige 2. Liga in der Saison 2018/19. Dazu müssen wir wohl unter die ersten Sechs kommen.

Im Frauenfußball betreten Sie Neuland. Haben Sie Respekt vor der Aufgabe?

Fußball ist letztendlich Fußball. Natürlich gibt es Unterschiede in der Athletik und Beweglichkeit. Aber wenn man es behutsam angeht, kann man eine Menge herausholen. Mit Christian Pohl habe ich einen erfahrenen Co-Trainer. Meine Erfahrung mit seiner Erfahrung gepaart ist eine gute Kombination.

Sie waren zuletzt einige Zeit aus dem Trainergeschäft raus. Warum?

Ich habe eine Pause von drei Jahren gemacht. Es hätten sich ein paar Sachen ergeben, aber es hat mich nichts so vom Hocker gerissen. Bei Hohen Neuendorf ist nun der ausschlaggebende Punkt, dass ich in Birkenwerder wohne.

Wie sieht Ihr Fahrplan für die kommenden Wochen aus?

Der Trainingsauftakt ist für den 10. Juli anvisiert. Es sind dann gut sechs Wochen bis zum Start. Bei den Frauen gibt es einen ganz anderer Rhythmus. Vor dem ersten Training gibt es für mich keine Pause. Wir wollen die Mannschaft gezielt verstärken. Den Kader müssen wir breiter aufstellen, um die Leistungsdichte enger zu halten. Es darf keinen großen Qualitätsabfall geben, wenn mal jemand verletzt ist.