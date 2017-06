Zehdenicker Trainer will deutscher Meister werden

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Zehdenick (GZ) Daniel Runge bittet zum Probetraining. Gut 60 Fußballer nimmt der 42-Jährige an zwei Tagen unter die Lupe, um nach Verstärkungen für seine Mannschaft zu suchen. Dies macht er allerdings nicht in seiner Funktion als Trainer des Landesligisten SV Zehdenick.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579437/

In der Havelstadt ist der Oranienburger seit Sommer 2015 als Übungsleiter in der Verantwortung - mit Erfolg. Nachdem er den Aufsteiger im ersten Jahr souverän zum Klassenerhalt führte, wird der SVZ die aktuelle Spielzeit als bestes Oberhavel-Team der Landesliga abschließen. Zwei Spieltage vor dem Saisonende stehen die Zehdenicker in der zweithöchsten Spielklasse des Landes Brandenburg auf Rang fünf.

Mit einer anderen Mannschaft will Daniel Runge noch in diesem Jahr nach dem Titel greifen- und das auf nationaler Ebene. "Wir wollen im September nach Lübeck fahren, um den Titel bei der deutschen Meisterschaft zu verteidigen", lautet sein Ziel mit der Landesauswahl der Berliner Feuerwehr. Diese betreut der B-Lizenz-Inhaber seit dem vergangenen Jahr. "Ich habe einst selbst für dieses Team gespielt und wurde aufgrund meiner Tätigkeit gefragt, ob ich mir das Traineramt vorstellen kann", berichtet Runge. Der gebürtige Berliner schloss einer Schornsteinfeger-Ausbildung eine Karriere bei der Feuerwehr an, ist nun seit sieben Jahren Ausbilder an der Schule.

Die Fußballer holt er in unregelmäßigen Abständen zusammen. Das passiert immer zu größeren Turnieren - oder wie in dieser Woche zum Sichtungstraining. Da es viele neue Auszubildende gibt, hat sich auch die Zahl der potenziellen Auswahlspieler erhöht. Ziel sei es nun, im zweitägigen Sichtungstraining (in dessen Rahmen stellen sich bis zu 60 Spieler vor) die Leute zu finden, die dem Team auf dem Weg zur Titelverteidigung helfen. "Wir wollen einen Kader von 25 Spielern festlegen, mit denen wir in Lübeck starten können", so Runge.

Dieser betont: "Na klar macht es Spaß, aus einem solchen Fundus schöpfen zu können. Die Jungs können alle zocken." Seine Truppe ist gespickt mit Spielern aus der Oberliga und Berlinliga. "Ab nächster Saison habe ich auch drei Regionalliga-Spieler bei, weil Altglienicke aufgestiegen ist. Vom Niveau her kann man schon sagen, dass die Mannschaft Richtung Oberliga geht."

Zu Runges Team gehört unter anderem Stephan Brehmer. Der 24-Jährige wurde bei Eintracht Braunschweig ausgebildet und gerade Oberliga-Meister mit Altglienicke. "Die Gegner sind aber auch nicht ohne. Bei der letzten deutschen Meisterschaft war ein Akteur aus dem aktuellen Schalke-Kader dabei."

Die Aussicht, auf tolle Fußballer treffen zu können, müsse für jeden Spielern ein Ansporn sein. "Mit der Auswahl trifft man auf Leute, die viel mit Fußball zu tun haben. Und meine Jungs können sich mit guten Leistungen sogar für die Nationalelf der Feuerwehr empfehlen. Das ist schon ein Highlight."