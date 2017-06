Regierung: Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse kommt voran

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Das vor fünf Jahren in Kraft getretene sogenannte Anerkennungsgesetz zeigt nach einer Zwischenbilanz der Regierung die gewünschte Wirkung auf dem Arbeitsmarkt. Nach der Anerkennung ihrer im Ausland erworbenen Abschlüsse sind neun von zehn Fachkräften in Deutschland erwerbstätig, teilte das Bundesbildungsministerium am Mittwoch nach der Kabinettssitzung in Berlin mit.