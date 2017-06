Streit um Tempo 30 geht weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Nach Klagen der Wirtschaft über die geplante testweise Einführung von Tempo 30 in weiten Teilen der Innenstadt geht die Diskussion über die Entscheidung der Stadtverordneten weiter. Die Oranienburger CDU schloss sich der Kritik an.

"Hier bestätigt sich, dass die CDU-Fraktion mit der Ablehnung von Tempo 30 in Oranienburg richtig liegt", kommentierte die Stadtverordnete Nicole Walter-Mundt (CDU) auf Facebook die Berichterstattung in dieser Zeitung. Vier Tage nach dem Beschluss der Stadtverordneten zum Verkehrsentwicklungsplan, der auch eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen zunächst testweise für ein Jahr vorsieht, hatten sich vergangenen Freitag Vertreter der IHK und des Mittelstandsverbands zu Wort gemeldet und von einem "Sturm der Entrüstung" aus der Oranienburger Unternehmerschaft berichtet.

Nicole Walter-Mundt sagt, die Einzelhändler und Dienstleister in der Innenstadt würden befürchten, dass weniger Kunden in die Innenstadt kommen, wenn nur noch Tempo 30 erlaubt ist. Sie geht auch davon aus, dass die meisten Anwohner gegen die Temporeduzierung sind. Denn Tempo 30 führe zu höheren Mieten.

SPD-Fraktionschef Dirk Blettermann entschuldigte sich für die Entscheidung. Seine Fraktion habe den Nahverkehrsplan retten wollen und sei dafür den Kompromiss zu Tempo 30 eingegangen. Beschlossen wurde damit der Vorschlag der Stadtverwaltung. Die SPD wollte Tempo 30 nur in den Nachtstunden. "Wir haben den Antrag leider zurück ziehen müssen, nachdem CDU, Linke, Grüne und Freie Wähler mitteilten, dass sie aus unterschiedlichen Gründen den Verkehrsplan scheitern lassen wollen, wenn dem SPD-Änderungsantrag zugestimmt worden wäre. Das war es uns nicht wert", so Blettermann. "Schade, dass die Kompromissfähigkeit der übrigen Fraktionen nicht besonders ausgeprägt war."

Von den erhofften Vorzügen, die durch Tempo 30 erreicht werden sollen, beispielsweise mehr Sicherheit, weniger Lärm und Abgase, ist kaum noch die Rede. Sie werden von den dafür verantwortlichen Stadtverordneten kaum verteidigt.

Auf Facebook äußert sich dafür ausführlich der Erziehungswissenschaftler Hennig Schluß, der Tempo 30 mit mehr Sicherheit und Lebensqualität verbindet und erhält dabei Unterstützung vom Fahrradaktivisten Sven Krein . "Ich sehe überhaupt nicht ein, weshalb ausgerechnet ein Baustellenzulieferer in seinem 40-Tonner mit Tempo 50 durch unsere Innenstadt donnern soll", schreibt Schluß. Höhere Geschwindigkeiten würden auch die Gefahr von Unfällen erhöhen beziehunsgweise das Verletzungsrisiko verringern.

Schluß fordert eine Abkehr von der autogerechten Stadt, in der am Ende auch weniger Fußgänger unterwegs seien. Er kommt bei diesem Thema auch auf den möglichen Bau einer Havelbrücke in der Verlängerung der Walther-Bothe-Straße zu sprechen. "Eine neue Brücke soll die Mittelstadt durch eine zweite Hauptverkehrsader trennen, so dass auf jeden Fall kein Kind aus der Mittelstadt in die Schule oder die Kita kommen kann, ohne eine der Hauptverkehrsadern zu überqueren", so Schluß. "Die meisten Menschen, die das entscheiden, wohnen nicht in diesen Quartieren, über die entschieden wird." Auch Woba-Geschäftsführer Bernd Jarczewski hatte sich in der Vergangenheit mehrfach gegen eine neue Brücke in der heute verkehrsberuhigten Walther-Bothe-Straße ausgesprochen, in der viele Woba-Mieter leben.

Hennig Schluß erinnert daran, dass es wegen der Bombensuche in der Saarlandstraße, also einer der Hauptverkehrsadern, bereits Tempo 30 galt. "Ist deshalb die Stadt kollabiert?" fragt Schluß. "Überhaupt nicht. Es hat keinerlei Unterschied gemacht.Es gab nicht mehr Staus." Die CDU fordert auf, sich konstruktiv zur Entwicklung Oranienburgs in Verkehrsfragen einzubringen.

Zunächst gilt es nun aber, den Beschluss zu Tempo 30 umzusetzen, zuständig dafür ist die Verkehrsbehörde beim Landkreis. Für die Testphase müsse ein geeignetes Prüfverfahren entwickelt werden, hatte der Mittelstandsverband gefordert. Das wäre nun Aufgabe von Stadtverordneten und Verwaltung.