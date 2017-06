artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) "Nie habe ich den Hochzeitstag vergessen. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben", sagt Gerhard Schröder und lacht. "Da bin ich ganz stolz drauf." Seine Frau blickt ihn lächelnd an. "Manchmal kam er mit so großen Rosensträußen, dass ich sie kaum halten konnte", sagt sie. Vor zweieinhalb Jahren bekam sie zur Feier des steinernen Ehejubiläums aber auch ein paar symbolische Steine, die noch im Garten zu sehen sind.

Gefeiert wurden die Ehrentage bei ihnen immer ein bisschen, und die Jubiläen umso mehr. Davon gab es auch schon einige: Ihre goldene Hochzeit erleben viele Leute. Aber auch die ist bei Erna und Gerhard Schröder schon lange her: Heute feiert das Ehepaar in Hohen Neuendorf Gnadenhochzeit.

Vor 70 Jahren haben sie sich in der Dorfkirche in Stolpe das Ja-Wort gegeben, wo Gerhard Schröder auch geboren wurde. Er hat bei der Hennigsdorfer AEG Werkzeugmacher gelernt, und dort auch viele Jahre sowie bei der LEW gearbeitet, vor dem Mauerbau auch im nahen Frohnau. Erna stammt aus dem Oderbruch. Sie war Schneiderin von Beruf und wechselte einige Jahre vor der Rente noch einmal in eine Apotheke.

Inzwischen sind selbst ihre Kinder Klaus-Peter Schröder und Gerda Preuß mit 70 beziehungsweise 66 Jahren schon im Rentenalter, die fünf Enkelkinder erwachsen und die fünf Urenkel zwischen 5 und 18 Jahren alt. Die Familie hält zusammen und wohnt in der Nähe, in Hennigsdorf und in Bergfelde. Ein Pflegedienst hilft bei der Betreuung, und die Familie kommt oft vorbei.

"Es geht uns gut", sagt Gerhard Schröder. "Sie würden nie klagen", sagt ihre Tochter Gerda Preuß. Das kleine Wohnzimmer mit Blick in den Garten ist heute der Ort in ihrem Hohen Neuendorfer Haus, in dem die beiden den größten Teil des Tages verbringen. Sie lachen immer noch viel gemeinsam und tauschen Erinnerungen aus.

"Wir haben früher im Urlaub viel gezeltet, meistens an der Ostsee, zum Beispiel auf Usedom", sagt er. "Das war eigentlich unsere schönste Zeit." Daran denkt auch Gerda Preuß gerne zurück. "Wir hatten sowieso eine schöne Kindheit", sagt sie. "Wir sind viel mit den Eltern spazieren gegangen oder Rad gefahren, auch gefeiert wurde viel", sagt die Tochter. "Immer waren sie für uns da. Da ist es schön, dass wir als Kinder heute auch noch was zurückgeben können."

Die Eltern hören es sichtlich gern und mit einem Lächeln. "Und gute Gene haben wir wohl auch mitgekriegt", sagt Gerda Preuß optimistisch. "Nie hätte ich gedacht, dass ich mal so alt werde", sagt Gerhard Schröder und ihm fällt die Zusatzrente ein, für die in der DDR einmal geworben wurde. Dafür wollte er erst gar nicht unterschreiben, dann tat er's doch - und ist heute mit 92 Jahren doch sehr froh darüber. "Das Geld habe ich doch dicke wieder raus."

Ein Herzinfarkt zwang Gerhard Schröder, mit 62 Jahren erst, lange zu Hause zu bleiben und dann in Rente zu gehen. Später saß er sogar eine Zeitlang im Rollstuhl. Auch das ist schon wieder lange her. Mit den neuen Hüften braucht er kaum noch einen Stock. War er damals sehr auf seine Frau angewiesen, ist es nun umgekehrt, denn sie kann sich mit 89 Jahren nicht mehr so gut bewegen - wobei ihr das Stillsitzen gar nicht so leicht fällt. Die Mutter habe "eine Sprungfeder im Hinterteil" hieß es sogar früher, verrät Gerda Preuß, weil sie so agil war. Und manches lässt sie sich bis heute nicht nehmen. So sind Pflaumen- und Apfelkuchen für heute schon gebacken, damit alles hübsch ist, wenn nachmittags und abends die Familie zusammenkommt, um die Gnadenhochzeit zu feiern.

Viel mehr Ehejubiläen, als die beiden schon erlebt haben, sind offiziell gar nicht vorgesehen. In fünf Jahren wäre die Kronjuwelenhochzeit dran. "Naja, mal sehen, die schaffen wir auch noch", sagt Gerhard Schröder fröhlich. "Warum denn nicht?"