Konopljanka bleibt trotz Trainerkritik wohl auf Schalke

«Man sieht sich natürlich immer nach der bestmöglichen Lösung um, aber im Moment gibt es keinen Verein, zu dem Jewgen aktuell möchte», sagte dessen Berater Christian Wein dem Fachblatt «Reviersport»: «Wir gehen davon aus, dass Konopljanka im Juli zum Trainingsstart erscheint.»

Weinzierl hatte dem Ukrainer mitgeteilt, dass er nicht mehr mit ihm plane. Daraufhin kritisierte ihn der 27-Jährige in einem Interview in seiner Heimat in ungewohnter Schärfe. «Er ist ein Feigling! Und ich sage es ganz ehrlich: Er bleibt nicht länger Trainer dieser Mannschaft. Ansonsten steigt Schalke in die 2. Liga ab», sagte er. Manager Christian Heidel kündigte daraufhin eine saftige Geldstrafe an.