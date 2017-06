Autotest Mazda6 Kombi

artikel-ansicht/dg/0/

Motor

Insgesamt stehen für den Mazda6 drei Benziner (145/165/192 PS) und zwei Diesel (150/175 PS) zur Verfügung. Wer die Diesel ins Auge fasst, kann übrigens den Front- in einen Allradantrieb verwandeln. Dem ins Gerede gekommenen Dieselmotor hat Mazda eine verminderte Lautstärke verpasst, etwa durch ein Teil, das Motorvibrationen auffängt. Und wie Ausfahrten mit dem Vierzylinder-150-PS-Diesel zeigen, kann sich das Ergebnis wirklich hören lassen. Aber auch sonst passt der Motor sehr gut. Die 380 Newtonmeter sorgen für Durchzug, so geht es in 9,5 Sekunden von 0 auf Tempo 100 und auf der Autobahn maximal auf 201 km/h.

Karosserie/Ausstattung

Seit Jahren leistet das Mittelklassemodell Mazda6, welches als Aushängeschild der Marke gilt, seinen Beitrag zum Mazda-Erfolg. Auch wenn bei uns die höhergelegten CX-Modelle wichtiger sind. Der Mazda6 hat zum Modelljahr 2017 neuen Feinschliff bekommen. Auf den ersten Blick fällt das kaum auf - so sind nun in die Außenspiegel deutlich sichtbare Blinker integriert -, denn Mazda hat vor allem an der Technik gearbeitet (am dynamischen und unverwechselbaren Außendesign war ja wohl auch kaum etwas zu verbessern).Den Mazda6 gibt es ganz klassisch als Limousine und als Kombi, der übrigens mit einer Länge von 4,81 Metern sechs Zentimeter kürzer als die Limousine ist. Platz gibt es trotzdem genug, für die Insassen genauso wie für das Gepäck (522 Liter). Ansonsten geht es wie von Mazda gewohnt hochwertig und funktional zu. Verbessert wurden die Assistenzsysteme. Das hat etwa mit einer neuen Kamera an der Windschutzscheibe zu tun. Mit ihrer Hilfe kann der City-Notbremsassistent nun 100 statt 10 Meter vorausschauen und etwa neben anderen Fahrzeuge nun auch Fußgänger erkennen und Zusammenstöße vermeiden helfen. Im Übrigen sorgt die Kamera auch für die nun auch bei Mazda erhältliche Verkehrszeichenerkennung. Die Schilder werden auf dem Head-up-Display angezeigt, das nun farbig ist. Und dessen Einstellung mit der Memory-Funktion des Fahrersitzes verbunden wurde. Neu gestaltet zeigt sich auch das Lenkrad, mit leichter zu bedienenden Schaltern. Mazda gibt nämlich an, es dem Fahrer möglichst bequem machen zu wollen. Das kann erstaunen, weil gerade viel über die Ablösung des Fahrers durch die Technik, also das autonome Fahren, gesprochen wird. Offenbar glauben die Japaner nicht an einen schnellen Siegeszug des vollautomatischen Autos. In der Basis hat der Mazda6 etwa sechs Airbags, ESP, Klima, Audiosystem, Fensterheber rundum und beheizbare Außenspiegel an Bord. Wer vom erweiterten Angebot an Assistenzsystemen profitieren will, muss höhere Ausstattungen wählen.

Fahrverhalten

Als erstes Modell der Marke bekam der Wagen die GVC getaufte Fahrdynamikregelung, die dafür sorgt, dass sich durch ein automatisch verändertes Drehmoment des Motors das Kurvenverhalten, aber auch der Geradeauslauf verbessern. Zudem hatte der Testwagen Allradantrieb, was die sowieso schon sehr ordentliche Straßenlage zusätzlich verbessert.

Wirtschaftlichkeit

Geblieben ist es dabei, dass beim Mazda6 die Preise für Limousine und Kombi gleich hoch sind. Sie beginnen (mit dem 145-PS-Benzinmotor) bei 25.890 Euro. Diese Preispolitik dürfte dazu beigetragen haben, dass bisher 86 Prozent der Mazda6-Bestellungen in Deutschland als Kombi ausgeliefert werden. Nach Norm verbraucht der Wagen 5,0 Liter Diesel (132 g/km CO2), mit einem Liter mehr kann man hinkommen. In der Haftpflichtversicherung gilt die 17, Voll- und Teilkasko sind mit 25/24 eher hoch eingestuft.

Fazit

Die klassischen Mittelklassewagen haben es angesichts des Trends zu höhergelegten Autos deutlich schwerer als früher. Doch wer noch immer einen echten Kombi mag, der ist mit dem frisch modernisierten Mazda6 wirklich gut bedient. Hajo Zenker