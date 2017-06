Maroder Turnfest-Reisebus aus Verkehr gezogen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Polizei hat am Olympiastadion einen maroden Reisebus mit Turnfest-Teilnehmern aus dem Verkehr gezogen. An Bord waren laut einer Mitteilung der Polizei vom Mittwoch 80 Fahrgäste: Kinder, Jugendliche und Betreuer. Bei der näheren Überprüfung des Busses auf dem Olympischen Platz in Westend hätten Beamte gravierende Mängel festgestellt. Teile des Hauptrahmens waren demnach massiv durchgerostet, im Motorbereich verlor der Bus an mehreren Stellen Öl und Kraftstoff. Der Busunternehmer, der das Fahrzeug selbst fuhr, musste ein anderes Fahrzeug für seine Fahrgäste organisieren.