Tour am Sonnabend: Rast am Rathsdorfer Storchenturm

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1579486/

Nachdem die Tour vergangenes Jahr von Wriezen aus über zum Teil unbefestigte Wege auf die Höhe in Richtung Schulzendorf führte, hat Tourleiter Dieter Henning aus Wriezen diesmal eine leichtere Variante gewählt. Von der Oderbruchstadt geht es zunächst nach Rathsdorf.

Am Storchenturm, in dem sich ein kleines Storchenmuseum befindet, wird die erste Rast eingelegt. Rainer Wartenberg und seine Tochter Nancy, die den Storchenturm im Auftrag des Bad Freienwalder Fördervereins Haus der Naturpflege betreuen, werden den Radfahrern etwas über die Ziegelbrennofen und das Museum berichten. Auf dem Turm befindet sich der Horst eines Storches, der am 31. März mit Gattin angekommen war und mit dem Brutgeschäft begonnen hat.

Nach 15 bis 20 Minuten Aufenthalt führt die Tour von Rathsdorf aus weiter nach Neugaul und von dort über einen landwirtschaftlichen Weg - eine so genannte KAP-Straße - nach Altreetz. Die nächste Rast ist am Oderbruchzoo geplant.

Zooleiter und Altreetzer Original Peter Wilberg stellt den Radfahrern unterhaltsam seinen Tierpark und die Geschichte der Einrichtung vor, die er trotz vieler Schwierigkeiten über die Zeit gerettet hat. Darüber hinaus hat er immer wieder neue Ideen und Pläne, über die er gerne erzählt.

"Die Teilnehmer haben genug Zeit, den Tierpark zu besichtigen", sagt Dieter Henning. Eine Mahlzeit werde dort nicht eingenommen. "Wer will, kann sich am Imbiss im Zoo etwas kaufen", so der Tourleiter, der die Radfahrer ermuntern will, eine Spende in die Sammelbox im Tierpark zu tun, denn der Eintritt ist frei.

Die nächste Etappe ist länger. Sie führt vom Oderbruchzoo in Richtung Neuwustrow. Am Ortsende biegt der Pulk links ab auf dem den Radweg in Richtung Brücke Bienenwerder. Sie überbrückt auf 750 Meter Länge die Oder und eine Flussinsel. Eigentlich sollte längst eine Draisine über die alte Eisenbahnbrücke führen, wegen des deutschen und polnischen Naturschutzes ist das Projekt ins Stocken geraten. Die Tour de MOZ lässt die Brücke links liegen und fährt auf dem Oderdeich in Richtung Süden. Diesmal geht es vorbei an Zollbrücke schnurstracks nach Güstebieser Loose zum Fähranleger, wo jedoch keine Überfahrt über die Oder vorgesehen ist. Am Info-Punkt hat der Tourleiter die Mittagspause vorgesehen. Dort wartet Axel Kranich aus Neutrebbin mit seiner Gulaschkanone auf die hungrigen Radfahrer.

Niemand müsse befürchten, das Essen nicht in Ruhe genießen zu können. Daher gehe es erst nach plus, minus 45 Minuten weiter, so Dieter Henning. Die Radfahrer verlassen die Oder und fahren dann auf der Landesstraße 34 nach Karlsbiese und Neulewin. Im Ort geht es rechts ab in Richtung Kerstenbruch. Wieder auf einem landwirtschaftlichen Weg bewegt sich die Tour dann in Richtung Beauregard, im Oderbruch "Borgard" genannt. Weiter geht die Fahrt nach Thöringswerder, wo sich früher eine Zuckerfabrik befand.

Die typische Landschaft des Oderbruchs offenbart sich dann auf dem Weg von Thöringswerder nach Bochows Loos. Immer wieder kreuzt der Weg Gräben oder führt parallel zur Alten Oder. Diese wasserführenden Fließe sind die Lebensadern des Oderbruchs, die zu seiner Entwässerung beitragen und damit die Kulturlandschaft erhalten.

Von Bochows Loos führt die Tour nach Bliesdorf. Auf straßenbegleitenden Radwegen fahren die Teilnehmer nach Vevais und erreichen gegen 16 Uhr Wriezen. Wer nicht gleich wieder nach Hause fahren will, kann noch auf dem "Wriezener Deichtag", dem größten Fest der Stadt, verweilen. Der 20. "Deichtag" erinnert an das Hochwasser von 1997. Die Wriezener wollten 1998 mit dem Fest allen Helfern danken, die zum Beispiel Sandsäcke gefüllt und verbaut haben. Das Fest ist geblieben.