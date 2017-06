Steckelsdorf: Versammlung zum Thema Kreisverkehr geplant

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) "In den ersten zwei Wochen haben wir in Steckelsdorf und Rathenow-West bisher über 1.100 Unterschriften gesammelt", so Ortsvorsteher Corrado Gursch. "Und wir machen weiter." Seit die Steckelsdorfer per Zufall von den über die Sommerferien geplanten Sanierungsarbeiten am Kreisverkehr in Rathenow-West erfuhren, kämpfen sie gegen die geplante Vollsperrung.